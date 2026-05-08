Blocco Brennero, il 30 maggio 2026 chiuse anche le strade secondarie

‘Passaggi dei centri abitati troppo stretti e troppe curve e salite’

Brennero – Il Land Tirol annuncia ampie chiusure stradali lungo i possibili percorsi alternativi durante la manifestazione prevista sull’autostrada del Brennero il prossimo 30 maggio. Sarà escluso solo il traffico locale (residenti e frontisti), che sarà comunque soggetto a rigidi controlli.

“Specialmente nei passaggi stretti dei centri abitati, nei tratti ricchi di curve e in pendenza, si verrebbero a creare rapidamente situazioni pericolose. Queste strade non sono progettate per un simile volume di traffico”, ha sottolineato Kathrin Eberle, responsabile del distretto di Innsbruck-Land. Per quanto riguarda i mezzi di soccorso, questi potranno utilizzare l’A13 nonostante la chiusura al traffico, ad esempio per il trasporto urgente di pazienti in clinica. Nell’area della manifestazione verrà inoltre allestito un corridoio riservato ai veicoli di emergenza sulla carreggiata autostradale per garantire un passaggio rapido. Saranno mobilitati anche elicotteri di soccorso e una squadra motociclistica della Croce Rossa.