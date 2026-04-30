Pellegrini (FAI Conftrasporto): «Imprese e autisti presi in ostaggio da decisioni scellerate»

Alla pioggia di critiche – da Trento e Bolzano – che sta investendo la decisione del tribunale austriaco di autorizzare il blocco dell’autostrada al Brennero per sabato 30 maggio, si aggiunge la voce ferma e preoccupata di Andrea Pellegrini, Presidente di FAI Conftrasporto del Trentino. Ambientalisti stanno invece con i manifestanti, ‘critiche sproporzionate’

Trento – Un coro di no che vede il settore dell’autotrasporto in prima linea, pronto a denunciare l’insostenibilità di un provvedimento che rischia di mandare in corto circuito l’intera economia del Nord Italia. «Siamo di fronte a un atto di una gravità inaudita – esordisce Pellegrini – Non si tratta solo di una questione di viabilità, ma di un attacco diretto alla sopravvivenza delle nostre imprese e al rispetto del lavoro dei nostri autisti. Autorizzare un blocco totale di otto ore in un corridoio vitale come quello del Brennero, proprio in un weekend da bollino nero, significa ignorare deliberatamente la realtà operativa di migliaia di aziende».

Code chilometriche e paralisi della A22. Secondo le stime di FAI Conftrasporto, il blocco a Gries am Brenner genererà un effetto domino che si ripercuoterà lungo tutta l’asta dell’Autostrada del Brennero: «Ci aspettiamo code chilometriche che dal confine si estenderanno ben oltre Bolzano, arrivando a paralizzare la provincia di Trento e la connessione con l’A4 a Verona. Trentacinquemila mezzi fermi sono migliaia di camion carichi di merce deperibile, componenti per l’industria e beni di consumo che rimarranno intrappolati sotto il sole, senza alcuna via di fuga o alternativa percorribile».

La sicurezza degli autisti al primo posto. La preoccupazione di Pellegrini non è solo economica, ma umana: «Chi autorizza queste manifestazioni ha idea di cosa significhi per un autista di mezzi pesanti passare otto, dieci o dodici ore bloccato in cabina in mezzo alla carreggiata? Stiamo mettendo a repentaglio la sicurezza dei nostri lavoratori. L’impossibilità di accedere alle aree di sosta, che saranno sature in pochi minuti, e il mancato rispetto dei tempi di guida e riposo forzato da cause esterne, creano una situazione di pericolo estremo sia per la salute degli operatori che per la sicurezza stradale generale».

Un duro colpo alla competitività. Il Presidente della FAI trentina punta il dito anche sulla perdita di competitività del sistema Italia: «Mentre l’Europa parla di libera circolazione delle merci, l’Austria continua a utilizzare il Brennero come un rubinetto da chiudere a piacimento. Ogni ora di fermo ha un costo esorbitante per le nostre aziende, che devono già lottare con i rincari del carburante e la carenza di personale. Questo blocco è una zavorra che non possiamo permetterci. Non è così che si tutela l’ambiente; la sostenibilità si fa con l’innovazione e le infrastrutture, come il Tunnel di Base, non sequestrando i camionisti in autostrada».

L’appello al Governo. Pellegrini si unisce alla richiesta di intervento dei presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano Fugatti e Kompatscher rivolta ai Ministri Salvini, Piantedosi e Tajani: «È necessario un intervento diplomatico ai massimi livelli. Non possiamo subire passivamente decisioni unilaterali che calpestano i trattati europei. Chiediamo fermezza: l’Italia deve farsi sentire a Vienna e a Bruxelles. Se il Brennero chiude, l’economia del Paese frena. E questo è un lusso che nessuno può più concedersi».

Ambientalisti con i manifestanti, ‘critiche sproporzionate’

La Federazione Ambientalisti Alto Adige schiera a favore della popolazione di Gries am Brenner e del sindaco Karl Mühlsteiger per la manifestazione contro l’aumento del traffico prevista per il 30 maggio, che comporterà il blocco totale dell’asse del Brennero. Gli ambientalisti sottolineano come l’iniziativa sia stata “pianificata nei minimi dettagli e approvata addirittura dall’autorità giudiziaria”. Netta la critica della Federazione verso le reazioni di politici e rappresentanti economici locali.

“Non si può che scuotere la testa”, afferma la presidente Elisabeth Ladinser, chiedendosi provocatoriamente dove siano finiti “l’idea dell’Euregio, la cooperazione transfrontaliera e i legami storici che la Giunta provinciale ama tanto sottolineare”. Secondo Ladinser, l’idea che mezza giornata di stop al traffico possa colpire “al cuore” l’economia altoatesina è sproporzionata. Sulla stessa linea il vicepresidente Peter Gasser, che loda il coraggio del sindaco Mühlsteiger nel difendere i propri cittadini dai pericoli per la salute causati dal traffico eccessivo. Gasser lamenta che “la reazione dei politici altoatesini a questo blocco purtroppo non lascia intravedere questo atteggiamento protettivo” verso i residenti. La Federazione respinge inoltre le preoccupazioni sulla sicurezza: la chiusura è stata annunciata con un mese di anticipo, garantendo il passaggio dei mezzi di emergenza e permettendo alle forze dell’ordine di organizzare i flussi. In chiusura, Ladinser ricorda che la linea ferroviaria resterà aperta, suggerendo ai turisti di optare per il treno: “Se vogliamo raggiungere gli obiettivi climatici dovremo comunque lasciare l’auto in garage più spesso”.

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