Bleggio, recuperati i resti di un giovane orso

Nella mattinata di mercoledì, alcuni residenti hanno rinvenuto i resti di un orso. Non si esclude possa essere stato travolto da una valanga

Trento – Il ritrovamento è avvenuto in Val Marcia, nel Comune di Bleggio Superiore, segnalando l’episodio ai guardiacaccia dell’Act (Associazione Cacciatori trentini), che si sono occupati del recupero. Il materiale – individuato sulla sinistra orografica della valle, all’interno di un canalone – è stato trasferito alla Stazione forestale di Ponte Arche. Secondo i primi riscontri, si tratterebbe di un giovane esemplare morto da alcuni mesi. Le condizioni dei resti non permettono accertamenti completi; l’ipotesi più accreditata, alla luce del contesto del ritrovamento, è quella di una valanga.