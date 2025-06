Blackout informatico in Alto Adige dopo attacco informatico

Colpiti servizi provinciali e privati, chiamate di emergenza ok. Sistemi telefonici, o parti di essi, del Centro provinciale per le informazioni sul traffico, della Centrale unica di emergenza, della centrale del Corpo permanente dei vigili del fuoco e del Servizio radio provinciale hanno registrato disfunzioni tecniche. Questo riguarda in particolare i dati sul traffico, con conseguenze sulle segnalazioni relative alla mobilità.

Bolzano – Molti problemi tecnici si sono verificati in diverse strutture della Provincia di Bolzano sono stati causati da un attacco informatico. Lo ha comunicato il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher. I sistemi telefonici, o parti di essi, del Centro provinciale per le informazioni sul traffico, della Centrale unica di emergenza, della centrale del Corpo permanente dei vigili del fuoco e del Servizio radio provinciale sono attualmente soggetti a disfunzioni tecniche.

Questo riguarda in particolare i dati sul traffico, con conseguenze sulle segnalazioni relative alla mobilità. Tutte le centrali restano comunque raggiungibili telefonicamente. Per la popolazione non sussistono limitazioni nell’effettuare chiamate di emergenza. Tutti i settori sono in costante contatto e stanno lavorando per ripristinare completamente i sistemi. L’Agenzia per la protezione civile e l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige forniranno ulteriori informazioni.

In breve

Intervento massiccio dei vigili del fuoco lunedì sera per un incendio in un capanno per attrezzi in via Ruacia a Selva di val Gardena, nelle immediate vicinanze della biglietteria della cabinovia della Saslong. All’arrivo dei vigili del fuoco, l’area interessata era già completamente avvolta dalle fiamme. Grazie al pronto intervento, l’incendio è stato rapidamente messo sotto controllo, evitando così un’ulteriore propagazione; tuttavia, diverse macchine agricole sono state distrutte dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono durate a lungo, fortunatamente non si sono registrati feriti, informano i vigili del fuoco.