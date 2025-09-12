Blackout a Riva del Garda

L’intervento a Riva (ph vvf)

Riva del Garda (Trento) – Black out nella notte tra giovedì e venerdì 12 settembre Riva del Garda, Arco, e nelle frazioni di Bolognano e San Giorgio, rimaste al buio per alcune ore a causa probabilmente di un corto circuito. Tutto è iniziato poco prima della mezzanotte di giovedì 11 settembre quando un forte scoppio è stato udito in via Negrelli a Riva del Garda. Due tombini della media tensione interrata sono saltati fuori dalle proprie sedi a seguito di corto circuito.

L’evento, ha creato un fumo denso con una piccola “esplosione”. Ne è seguito un black out di alcune ore. Sono intervenuti la radiomobile dei Carabinieri, la volante della Polizia e i tecnici di AGS che hanno prontamente iniziato il ripristino. I vigili del fuoco volontari hanno liberato un’anziana bloccata in ascensore. La situazione è tornata alla normalità.

In breve

Vigili del fuoco allertati giovedì 11 settembre, poco dopo le 21 per una frana caduta sopra l’abitato di Ceniga di Dro. La zona interessata è quella ad ovest. La squadra reperibile è uscita per verificare che non fosse stata coinvolta alcuna persona o abitazione. La zona è stata perlustrata anche con fotoelettrica. Questa mattina sopralluogo da parte del geologo della Provincia che ha verificato il punto del distacco. Sono stati esclusi possibili pericoli. Resterà invece chiusa per almeno 15 giorni la strada provinciale 89 “Sinistra Leno”, in Vallarsa. Dopo la caduta, il 10 settembre, di grossi sassi tra le frazioni Porte e Albaredo, il sopralluogo dei geologi della Provincia ha riscontrato la presenza di ulteriori massi pericolanti sotto Albaredo.

Nuovo arresto nell’ambito dell’indagine “Sciabolata” a Trento. Si tratta di Naoual Samaoui, la donna sospettata di essere il “corriere” della droga che veniva consegnata nella casa e nei locali di Claudio Agostini. E’ stata arrestata nella sua casa di Gardolo.