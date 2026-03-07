Con il biathlon Tesero ha rotto il ghiaccio delle Paralimpiadi

La prima medaglia italiana è di Chiara Mazzel, argento nella discesa libera. Giacomo Bertagnolli bronzo nella discesa ipovedenti. Straordinario bis di Laura Pirovano in Val di Fassa

NordEst – Prima medaglia azzurra alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Un argento conquistato a Cortina, nella discesa femminile dello sci alpino, dall’atleta fassana Chiara Mazzel che, in coppia con la guida Nicola Cotti Cottini, ha chiuso a 0″48 dall’austriaca Veronika Aigner (1’22″55). “Sono soddisfatta di questa medaglia, ci ho messa tutta me stessa, potevo anche sfiorare l’oro ma va bene così” ha commentato l’atleta trentina, ipovedente a causa di un glaucoma. Soddisfazione anche per Cotti Cottini: “Partiamo subito con il botto. Brava Chiara sono molto contento”. Chiude il podio la slovacca Alexandra Rexova, quinta l’altra azzurra in gara, Martina Vozza, a 7″99.

Bronzo per Bertagnolli

Bronzo nella stessa categoria, visual impaired, per gli uomini: il fiemmese Giacomo Bertagnolli, con una performance convincente chiusa a +2.56 dal vincitore Johannes Aigner, fratello di Veronika. “Bravissimi Chiara e Giacomo, per i loro risultati eccezionali che hanno un grande valore sportivo e danno un messaggio forte a tutta la comunità, in particolare ai giovani. Sono infatti la migliore conferma della crescita del movimento sportivo paralimpico, in Italia e in Trentino”, affermano il presidente Maurizio Fugatti, presente a Cortina per seguire le gare, e l’assessore allo sport Mattia Gottardi.

Grande doppietta per Pirovano

Laura Pirovano. La trentina ha vinto anche la seconda discesa libera di Coppa del mondo a Passo San Pellegrino in Val di Fassa. La sciatrice sulla pista La Volata ha vinto anche oggi, sabato 7 marzo (1’20″91) per appena un centesimo sulla seconda, questa volta l’austriaca Cornelia Huetter. Per Pirovano, atleta di Spiazzo Rendena e portacolori delle Fiamme Gialle, è la seconda vittoria in carriera dopo i precedenti undici piazzamenti tra le prime 10. Terza la svizzera Corinne Suter a cinque centesimi, quarta la statunitense Breezy Johnson a 64. Nona Nicole Delago a 1″03, undicesima Sofia Goggia a 1″05. Le vittorie per lo sci alpino italiano femminile in Coppa salgono a 146. Dopo il successo di venerdì 6 marzo, il primo in carriera, l’azzurra Laura Pirovano quindi vince anche la seconda discesa di Cdm in Val di Fassa; con questo risultato Pirovano si pone anche al comando della classifica di disciplina, quando manca una sola gara alla fine della stagione.