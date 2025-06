Biometano a NordEst: le nuove sfide

Saranno investiti circa 6 mln di euro per la riconversione dell’attuale impianto di produzione di biogas di San Daniele del Friuli che produrrà 3 milioni di metri cubi di biometano all’anno

Da sinistra Marco Tam e Alessandro Mezzalira

NordEst – Mettere insieme un grande gruppo agricolo e una grande azienda industriale, attraverso un’alleanza inedita, per poter accelerare sul percorso di decarbonizzazione e di una maggiore autonomia energetica. È l’obiettivo alla base del progetto, sostenuto dai fondi Pnrr, che ha visto il Gruppo Greenway, guidato da Marco Tam, e che controlla la Greenway e la San Daniele Bioenergia (aziende attive nella produzione di biogas, uva, vino e latte), aprire il capitale della San Daniele Bioenergia a FITT Spa, azienda vicentina, guidata da Alessandro Mezzalira, leader nella realizzazione di soluzioni complete in materiale termoplastico per il passaggio di fluidi.

Il progetto prevede la conversione entro fine 2025 dell’impianto sandanielese dalla produzione di biogas alla produzione di biometano con un investimento di circa 6 milioni di euro. Il biometano così prodotto – che grazie a una concentrazione di metano uguale o superiore al 97% può essere utilizzato al pari del gas naturale – sarà al 70% utilizzato da FITT per rendere ancora più sostenibile la propria produzione e per il 30% immesso in rete e venduto sul mercato. FITT ha infatti scelto di porre i criteri ESG al centro della propria vision aziendale e di concentrarsi sulla responsabilità sociale del proprio operato: un passo concreto, testimoniato dal cambio di statuto in Società Benefit nel 2021 e dall’ottenimento della certificazione B Corp nell’estate del 2024. La portata dell’impegno di FITT in termini di sostenibilità interviene a ogni livello aziendale per creare impatti positivi lungo tutta la catena del valore. A questo obiettivo si ispira anche l’operazione con Greenway.

«Avendo vinto un bando Pnrr per la produzione di biometano – spiega Marco Tam, presidente e amministratore delegato del Greenway – abbiamo trovato in FITT e in Alessandro Mezzalira il partner ideale per la realizzazione del progetto che vede la creazione di una sinergia fra la nostra filiera agricola, totalmente sostenibile, e un’azienda industriale di fama internazionale, particolarmente attenta alla sostenibilità della propria produzione. Riteniamo che proprio la creazione di sinergie fra mondo agricolo e mondo industriale possa essere un importante passo avanti nel raggiungimento degli obiettivi europei e mondiali di abbattimento della Co2 e di sostenibilità generale della produzione industriale. Con Alessandro Mezzalira c’è una condivisione totale degli obiettivi che spero potrà essere foriera anche di future collaborazioni in altri business».

Dal canto suo, Alessandro Mezzalira, CEO di FITT ha sottolinea che: ««Per FITT l’agenda di riduzione dell’impatto è in continua evoluzione: come azienda energivora è da tempo che ci poniamo il tema dell’approvvigionamento energetico. Non è facile oggi trovare risposte credibili sul mercato dell’energia, per questo abbiamo creato questa partnership innovativa, andando a costruire una filiera industriale in grado di rispondere alle nostre esigenze. Ci abbiamo lavorato due anni trovando in Greenway il partner giusto e pensando a un investimento strutturale, non effimero, acquisendo una partecipazione nella società. Sempre sul fronte della sostenibilità, FITT sta adottando una serie di ulteriori azioni concentrandosi: sulla mappatura degli impatti dell’intero ciclo di vita dei prodotti e sull’utilizzo di materia prima seconda». L’operazione è stata supportata dallo Studio Luca Ponti di Udine come advisor, da TRG, società di consulenza specializzata nella transizione energetica e gli studi di consulenza Hepteris di Vicenza e CWZ&A di Treviso e dal professionista dottor Antonio De Polo.