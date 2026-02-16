Bimbo trapiantato: As Bolzano, ‘piena collaborazione con le autorità’

Per il momento non rilascerà ulteriori dichiarazioni

Bolzano – “L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige collabora strettamente con le autorità e ribadisce piena fiducia nel loro operato. E’ nell’interesse di tutti portare al più presto piena luce sull’accaduto. In questo momento, l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige comunque non rilascerà ulteriori dichiarazioni, rispetto a quanto già comunicato in precedenza”. 

