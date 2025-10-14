Bimbo di 6 mesi portato in ospedale dopo una caduta

L’incidente poco dopo le 9 a Torbole, in Trentino

Torbole (Trento) – Un bambino di 6 mesi è stato trasportato in codice rosso con l’elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo una caduta accidentale. L’incidente si è verificato poco dopo le 9 a Torbole sul Garda. Sul posto i vigili del fuoco volontari di riva del Garda, il personale sanitario di Trentino Emergenza e la polizia.