Eletto nelle scorse settimane nella sede di Borgo Valsugana

Giacomo Dalmaso, nuovo presidente Bim Brenta

Borgo Valsugana (Trento) – Giacomo Dalmaso è stato eletto nelle scorse settimane in occasione della seduta di insediamento della nuova assemblea consorziale, una nomina “in quota” Alta Valsugana secondo un principio di rotazione che da sempre viene adottato per la distribuzione delle cariche. Rappresentante del comune di Levico, succede a Giacomo Silano di Scurelle che, con Clara Bonat di Mezzano, sono stati eletti alla vicepresidenza e, rispettivamente, presiedono anche le due assemblee di vallata del Brenta e del Cismon Vanoi.

Il nuovo direttivo

Via libera dall’assemblea anche al nuovo consiglio direttivo che risulta così composto: Giacomo Dalmaso presidente, Giacomo Silano e Clara Bonat vicepresidenti, Paolo Menestrina, Claudio Stenghele, Lorenzo Bortolotti, Stefano Pecoraro, Riccardo Segnana, Igor Busarello, Paolo Gentilini, Alessia Cemin e Debora Depaoli.

I rappresentanti dei Comuni

E’ iniziata quindi alla nuova consiliatura del consorzio con la ratifica della nomina dei 33 rappresentanti dei comuni facenti parte del bacino di imbrifero montano del Bim Brenta. In 28 fanno parte dell’assemblea di vallata del Brenta: Michela Bonvecchio (Altopiano della Vigolana), Igor Busarello (Bieno), Riccardo Segnana (Borgo), Paolo Menestrina (Calceranica), Andrea Schmidt (Caldonazzo), Carlo Buffa (Carzano), Alessandro Bernardi (Castel Ivano), Enrico Pellizzaro (Castello Tesino), Daniel Coradello (Castelnuovo), Josè Alberto Biasion (Cinte Tesino), Michael Rech (Folgaria), Fabio Di Domenico (Grigno), Claudio Stenghele (Lavarone), Giacomo Dalmaso (Levico), Nerio Giovanazzi (Luserna), Moreno Giongo (Novaledo), Marco Nicoletti (Ospedaletto), Lorenzo Bortolotti (Pergine), Nicola Buffa (Pieve Tesino), Federico Ferrai (Roncegno), Damiano Trentin (Ronchi), Raffaele Zadra (Samone), Giacomo Silano (Scurelle), Stefano Pecoraro (Telve), Alessandro Trentin (Telve di Sopra), Marco Passamani (Tenna), Viviana Moggio (Torcegno) e Flavio Eccher (Vignola Falesina).

Cinque sono i componenti dell’assemblea di vallata Cismon-Vanoi: Paolo Gentilini (Canal San Bovo), Alessia Cemin (Imèr), Clara Bonat (Mezzano), Debora Depaoli (Primiero San Martino di Castrozza) ed Enrico Zorzi (Ziano di Fiemme).

