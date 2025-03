Biblioteca di Primiero, numeri in crescita: volano i servizi online ma il “libro è sempre il libro”

Il Servizio Biblioteca nell’anno 2024 ha registrato ottimi risultati per presenze e iscrizioni ai servizi

Primiero (Trento) – “Risulta buono il gradimento dei servizi offerti – spiega il reponsabile della Biblioteca intercomunale di Primiero, Mariano Longo – e ottima la frequentazione delle sedi di Fiera e di Mezzano. A dircelo sono i dati statistici dell’annata appena conclusa rilevati e forniti dal Catalogo bibliografico Trentino (CBT) di cui diamo di seguito una relazione sintetica”.

Le presenze

Le visite in Biblioteca – ricavate dalla proiezione su base annua dei dati puntualmente rilevati e riferiti a tre settimane campione significative di periodi omogenei di attività della biblioteca (comunque soggette a variabili) – sono 26.759, in aumento rispetto al 2023 di 4.770 unità (quasi un +22%). La Biblioteca ha operato per ben 303 giorni, con una frequentazione media giornaliera del servizio di 80 utenti: 83 la media nella sede di Fiera e 14 al Punto Lettura di Mezzano (che ha operato per 99 giorni).

Le donne leggono molto di più

I cittadini abilitati all’utilizzo dei servizi (iscritti attivi) della Biblioteca sono 1.953; di questi 1.195 sono residenti (il 61,18%); gli esterni, soprattutto turisti, sono 759 (il 38,82%). Le donne sono 1.172, i maschi 723 e i rimanenti iscritti sono enti e altri soggetti: in particolare le scuole locali che si affidano alla biblioteca per rifornirsi di libri per bambini da utilizzare nelle attività didattiche. Nel

2024 si sono registrate 313 nuove iscrizioni di cui 101 ragazzi (0-14) e 209 adulti (3 enti).

Un patrimonio unico di storia, memoria e attualità

Il patrimonio generale a catalogo (in CBT) della Biblioteca a fine dicembre 2024 era di 55.266 documenti: 43.680 dei quali nelle collezioni generali e 11.586 nelle sezioni dedicate a bambini e ragazzi; 49.094 sono libri, 2.859 DVD e BlueRay, 1.230 registrazioni sonore, i restanti 2.083 sono documenti di vario genere: audiolibri, tesi, carte geografiche, documenti digitali fascicoli di riviste e altro ancora. Le nuove acquisizioni, inserite in catalogo e messe a disposizione del pubblico, nel 2024 sono state complessivamente 1.627.

Il prestito

Nel 2024 i documenti prestati (i dati si riferiscono ai prestiti registrati nel gestionale CBT) sono stati complessivamente 16.087. I documenti prestati sono soprattutto libri (14.919), ma anche dvd e altro materiale come i fascicoli arretrati di riviste e file pdf di documenti digitalizzati; 8.405 sono opere di narrativa e 7.682 quelle di saggistica. Sono soprattutto i residenti a utilizzare questo servizio con il 69,33 % del totale dei prestiti; sono le donne a utilizzarlo di più arrivando al 62% del totale. I prestiti a ragazzi rappresentano il 25,5%: tra l’altro alquanto indicativo è il dato dei prestiti di libri destinati a bambini e ragazzi che sono ben 6.512, ossia il 40,5% del numero complessivo. In media i documenti prestati mensilmente sono 1.341, con picchi in concomitanza della stagione turistica nei mesi di luglio (2.164) e agosto (2.347), indice dell’apprezzamento dei servizi della Biblioteca anche da parte dei turisti.

Servizi e Attività

È evidente il buon utilizzo dei servizi in sede: si stima infatti che tra il 35/40% delle persone che hanno frequentato la biblioteca (quindi tra i 9.300 e gli 10.700 cittadini) abbia usufruito, perlomeno una volta e almeno di uno, dei servizi in sede: la consultazione bibliografica, la lettura di quotidiani e riviste, l’utilizzo dei PC, il servizio internet Wi-Fi, la richiesta di informazioni di vario genere, ma anche utilizzo degli spazi per studio o attività ricreative; spazi utilizzati tra l’altro per riunioni di gruppi o associazioni locali, ma anche per lo svolgimento di diversi corsi.

Non va dimenticato l’utilizzo del prestito digitale “esternalizzato”, offerto dalla Biblioteca, previa iscrizione richiedibile in sede o dal portale “Primiero lib(e)ri di leggere”, tramite la piattaforma MediaLibraryOnLine (MLOL), dove è possibile effettuare gratuitamente i download di e-book e audiolibri o “sfogliare” online quotidiani e riviste. Ai prestiti “fisici” si devono quindi aggiungere i 4.736 prestiti digitali soprattutto e-book e audiolibri ma anche altre risorse (audio musicali, banche dati, risorse open). Gli iscritti a MLOL della Biblioteca al 31 gennaio 2024 risultano essere 737 con 61 nuovi iscritti. Nell’anno, oltre ai già citati prestiti digitali, gli iscritti hanno compiuto 20.882 accessi, utilizzando il servizio edicola per 28.444 consultazioni totali.

I documenti digitali

Sono disponibili anche per mezzo di “Primiero lib(e)ri di leggere”, una proposta culturale curata dalla Biblioteca, rivolta a tutti, locali e ospiti, grandi e bambini, per promuovere la lettura a tutto campo. Tramite il potale è possibile infatti scaricare liberamente file in versione digitale di brevi narrazioni da leggere o ascoltare per svago e intrattenimento, ma anche testi d’interesse locale per la conoscenza della nostra Valle e dell’ambiente alpino. Nel corso del 2024 PLdL ha avuto un’ottima performance con quasi 11.980 accessi unici, mentre i vari file PDF messi a disposizione gratuitamente sul portale sono stati scaricati complessivamente 2.755 volte.

Il prestito interbibliotecario provinciale

Molto utilizzato e apprezzato dagli utenti anche nel 2024 è il servizio del Prestito interbibliotecario provinciale, ovverosia il mutuo scambio tra biblioteche del Trentino che permette ai cittadini di ricevere gratuitamente presso la propria biblioteca libri e altri materiali individuati sul Catalogo bibliografico trentino appartenenti ad altre biblioteche. 1.444 i documenti richiesti ad altre biblioteche e 1.582 quelli prestati: complessivamente sono stati movimentati, tramite corriere con il supporto finanziario del Sistema Bibliotecario Trentino, ben 3.026 libri. Inoltre alcune decine di documenti richiestici in P.I. sono stati inviati in formato PDF per e-mail.

La promozione del libro

“Un accenno va fatto – conclude Longo nella sua relazione – alle decine di attività indirizzate soprattutto alla promozione del libro e della lettura con presentazione di libri mostre bibliografiche, ma anche corsi di formazione, conferenze sulla storia e cultura locali o attività seriali come il Gruppo di lettura e le letture dedicate ai più piccoli, che coinvolgono ogni anno centinaia di persone. In conclusione anche per l’anno 2024 la Biblioteca di Primiero si conferma sempre più “agenzia” culturale di riferimento per tutti: giovani e meno giovani, residenti e turisti, che possono grazie, ai servizi e agli spazi offerti, soddisfare le proprie esigenze di informazione o di svago. Inoltre si è confermata ancora come luogo accogliente di socializzazione e di aggregazione, dove riconoscersi come comunità o sentirsi accolti come graditi ospiti”.

Altri approfondimenti. Sfoglia il bilancio sociale della Biblioteca, che misura il beneficio che traggono i cittadini da un servizio.



