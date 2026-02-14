Biathlon donne, vince Kirkeeide, quinta la bellunese

Ad Anterselva nella sprint femminile riscatta però la delusione della gara maschile. Tutti i risultati alle Olimpiadi

Lisa Vittozzi campionessa bellunese di biathlon

Anterselva (Bolzano) – La norvegese Maren Kirkeeide vince la 7.5 km sprint di biathlon, battendo in volata (per poco più di 3″) la francese Ocean Michelon e l’altra transalpina Lou Jeanmonnot. Ottima quinta Lisa Vittozzi, 20esima Michela Carrara, 35esima Dorothea Wierer.

Grande gara per la bellunese Lisa Vittozzi nella sprint femminile. Lisa Vittozzi (Pieve di Cadore) nel suo palmarès vanta una Coppa del Mondo generale, quattro Coppe di specialità, due ori mondiali, un argento e un bronzo olimpico. Costretta a saltare l’intera stagione 2024-2025 a causa di un infortunio alla schiena, è tornata alle gare all’inizio della stagione 2025-2026: ai XXV Giochi olimpici invernali ha vinto la medaglia d’argento nella staffetta mista con Wierer, Hofer e Giacomel.

Male lo slalom gigante per gli azzurri. Dopo De Aliprandini e Kastlunger, fuori nella prima manche in mattinata, cade Alex Vinatzer (che partiva con 8 decimi di ritardo dalla zona podio). Franzoni è l’unico azzurro arrivato al traguardo, con il 24° crono complessivo (2:29.13). Con il suo primo posto Lucas Pinheiro Braathen fa la storia alle Olimpiadi di Milano Cortina: lo sciatore norvegese naturalizzato brasiliano domina le due prove di slalom gigante (1’13″92+1’11″08, 2’25″00 il tempo complessivo) e porta a casa il primo oro del Brasile alle Olimpiadi invernali. Dietro di lui gli svizzeri Marco Odermatt, argento (+0.58), e Loïc Meillard (+1.17). Caduta in allenamento per Giada D’Antonio: per la sciatrice trauma al ginocchio con sospetta rottura del crociato.

Vinatzer: “Nessun rimpianto per gigante, ci ho provato”. “Attaccare oggi era l’unica opzione. Ho cercato di farlo a tutta, di dare tutto ciò che avevo. Ci ho provato, per lo slalom riparto da qui. Cercherò di rifarmi”. Sono le parole dell’azzurro Alex Vinatzer, al termine della seconda manche dello slalom gigante delle Olimpiadi di Milano Cortina a Bormio. Vinatzer ha aggiunto: “Nello sci bisogna essere bravi a dimenticare ciò che è successo e soprattutto non tirarsi indietro per le prossime gare. La gara parte comunque da zero. Le emozioni delle Olimpiadi in casa? Un po’ di alti e bassi, perché comunque la combinata a squadre mi ha dato tanta pressione che non sono riuscito a gestire. Oggi non ho grandissimi rimpianti”.