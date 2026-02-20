Giornata no per il campione di Imèr che chiude i Giochi con una storica medaglia d’argento in staffetta

Johannes Dale trova lo zero nel giorno più importante e centra il titolo olimpico della mass start, ultimo appuntamento al maschile del programma a cinque cerchi di Anterselva. Il campione di Imèr chiude i Giochi con una storica medaglia d’argento in staffetta che vale oro. Forza Tommy e Grazie per le emozioni che ci hai fatto vivere…Tutti i risultati del giorno

Anterselva (Bolzano) – Il norvegese è perfetto al tiro e nel terzo poligono si sbarazza della concorrenza per trionfare dopo 39’17″1 davanti al connazionale Sturla Lægreid (0-0-1-0) che con un distacco di 10″5 coglie la quinta medaglia a Milano Cortina 2026. Nel giro finale il francese Quentin Fillon Maillet (1-0-2-1) si riporta nella scia del tedesco Philipp Horn (0-0-0-1) e lo infila nel duello per il bronzo, concretizzato con un distacco di 25″6 a dispetto dei quattro errori al tiro grazie ad una sensazionale prestazione sugli sci. Horn si deve così accontentare della quinta piazza, seguito dall’altro norvegese Christiansen (0-0-2-1) e dal ceco Krcmar (0-0-1-4).

Tommaso Giacomel vive ancora una giornata sfortunata ed è costretto al ritiro. L’azzurro è eccellente nella prima parte di gara, tanto da uscire davanti a tutti dal secondo poligono, senza alcun errore a terra, ma nel terzo giro accusa un dolore al fianco che gli toglie il respiro, costingendolo a fermarsi, come documentano le immagini di Eurosport live.

Al traguardo Lukas Hofer chiude la rassegna olimpica di casa con un 25esimo posto (1-1-4-2) ma diventa l’atleta in assoluto con più presenze olimpiche: sono 28 per l’azzurro che sorpassa Simon Eder (27) e Ole Einar Bjørndalen (26), a seguire 28esima piazza per Nicola Romanin (2-2-2-2) che regala uno sprint finale con Fabien Claude e Campbell Wright Sabato il sipario sul programma olimpico del biathlon calerà con la mass start femminile, il via alle 14:15 con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Ordine d’arrivo Mass Start maschile OWG Milano Cortina 2026

Lo storico argento per la Comunità di Primiero