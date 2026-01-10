Biathlon: Giacomel non si ferma, vince anche l’inseguimento a Oberhof

La quinta vittoria nella carriera di Giacomel arriva in rimonta: in una giornata complicata dal vento, sei errori al tiro (due in ciascuna delle prime tre sessioni) sembravano poter essere un fardello troppo pesante per il finanziere primierotto di Imer, ma nel poligono conclusivo Tommaso ha fatto la differenza

Il podio (ph FISI)

NordEst – Tommaso Giacomel continua a vincere. L’azzurro del biarthlon completa la doppietta sprint e inseguimento ad Oberhof, in Germania, centrando il quarto successo stagionale a segno nelle ultime tre gare disputate: mass start di Annecy, sprint ed inseguimento di Oberhof. La vittoria per Giacomel arriva in rimonta: in una giornata complicata dal vento, sei errori al tiro (due in ciascuna delle prime tre sessioni) sembravano poter compromettere la gara, ma nel poligono conclusivo il trentino è risalito dalla settima piazza e chiuso davanti al norvegese Martin Uldal e allo svedese Sebastian Samuelsson. Decimo l’altro azzurro Lukas Hofer. La tappa maschile di Oberhof si completa domenica 11 gennaio con la staffette. Ordine d’arrivo Inseguimento maschile Cdm di Oberhof (Ger).

Giacomel pettorale giallo 34 anni dopo Zingerle: “Sono leader nella generale ma avrà più sapore con Botn in campo”

In breve

HIGHLANDER FISCHNALLER BATTE FELICETTI E SI IMPONE NEL PGS DI SCUOL. CAFFONT SECONDA FRA LE DONNE

HOFER TORNA SUL PODIO