Utilizzano carro funebre per festeggiare: denunciato il conducente dalla Polizia

Nessun lutto però, ma una grande voglia di festeggiare per i giovani a bordo. La situazione surreale suggeriva un controllo con l’etilometro ed infatti il conducente è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1.24

NordEst – E’ stato un sabato notte particolare per la volante di Belluno, che durante il normale servizio di controllo del territorio si è vista sfrecciare davanti un carro funebre. Incuriosita dal perché un tale mezzo girasse in un orario alquanto insolito per un funerale. Gli agenti, decidevano quindi di andare in fondo alla questione e fermare il mezzo.

Con grande stupore degli agenti e a differenza di quello che si sarebbero aspettati di trovare, a bordo non vi era il conducente ed eventualmente la salma trasportata per l’ultimo viaggio, ma quattro ragazzi, che occupavano il posto sul retro riservato solitamente alla bara. Nessun lutto, ma una grande voglia di festeggiare per i giovani a bordo. La situazione surreale suggeriva un controllo con l’etilometro ed infatti il conducente è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1.24 e pertanto gli operatori della volante provvedevano a ritirargli la patente e a denunciarlo per guida in stato di ebrezza.