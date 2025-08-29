Dopo le iniziative in Trentino Alto Adige, anche il Bellunese lancia nuove interessanti proposte

Sette le iniziative ai nastri di partenza che porteranno alla creazione di oltre 50 nuovi alloggi. Presentati a Palazzo Piloni i progetti finanziati dal Fondo Comuni Confinanti per il supporto alla residenzialità. Coinvolti i comuni di Feltre, Lamon, Santo Stefano di Cadore (in questi tre casi su immobili di proprietà della Provincia di Belluno, che sarà anche soggetto attuatore), Agordo, Cortina d’Ampezzo, Lozzo di Cadore e Cesiomaggiore

La presentazione del progetto a Belluno

NordEst – Sono stati presentati questa mattina presso la sede della Provincia di Belluno i sette progetti di supporto alla residenzialità approvati nell’ultima seduta dal Comitato di gestione del Fondo Comuni Confinanti. All’incontro hanno preso parte l’onorevole Dario Bond, presidente del Fondo Comuni Confinanti, il presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin e i rappresentanti dei comuni coinvolti. L’operazione, dal valore complessivo di circa 10,5 milioni di euro – di cui oltre 8 milioni provenienti dal contributo del Fondo – interessa i comuni di Feltre, Lamon, Santo Stefano di Cadore (in questi tre casi su immobili di proprietà della Provincia di Belluno, che sarà anche soggetto attuatore), Agordo, Cortina d’Ampezzo, Lozzo di Cadore e Cesiomaggiore.

Il progetto

Grazie a queste iniziative saranno realizzati complessivamente tra i 50 e i 60 nuovi alloggi (la definizione precisa si avrà con i progetti esecutivi), di varia tipologia e in contesti diversi, ma con l’unico obiettivo di sostenere la residenzialità e rispondere ai bisogni abitativi delle comunità locali. “Questa operazione conferma la vocazione del Fondo a dare risposte concrete ai bisogni delle comunità, ma è solo un punto di partenza; nella prossima programmazione, sottolinea il presidente del Comitato di Gestione del Fondo, Dario Bond, dedicheremo grandissima attenzione e risorse proprio alle politiche di supporto abitativo, prendendo ad esempio quanto avviene nelle province di Trento e Bolzano.

Vogliamo garantire residenzialità a chi già vive in provincia di Belluno, ma anche sostenere i lavoratori che arrivano da fuori, spesso per servizi essenziali come la sanità, il trasporto, l’assistenza agli anziani e l’istruzione. Spopolamento e carenza di servizi sono due facce di un medesimo, drammatico, problema, soprattutto nelle nostre “terre alte”; l’iniziativa che abbiamo adottato con questo piano di supporto alla residenzialità non è certo una risposta esaustiva, ma un passo significativo che va nella direzione di misure concrete”, conclude il presidente Bond.

“Si tratta di una delle operazioni di maggior significato sul piano economico, e non solo, realizzate grazie al Fondo Comuni Confinanti”, aggiunge il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin. “È un intervento che guarda non soltanto ai residenti, ma anche ai lavoratori che giungono da fuori e che spesso svolgono ruoli fondamentali per la vita dei nostri territori. L’iniziativa ha poi un significato particolare in relazione ai nostri giovani: garantire alloggi significa rendere più attrattiva la montagna e offrire concrete prospettive a chi vuole costruire qui il proprio futuro.”, le parole di Padrin.

Gli interventi in sintesi