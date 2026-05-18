Operazione dei Carabinieri nel Bellunese

Operazione “Happy ending” dell’Arma: coinvolte 23 donne tra i 40 e i 50 anni che venivano sfruttate tra Sedico, Santa Giustina e Ponte nelle Alpi nel Bellunese

NordEst – I clienti venivano attirati tramite innumerevoli annunci pubblicati su portali web specializzati in incontri. A gestire i contatti non erano le donne presenti nei locali bellunesi, ma una sorta di “call center” centralizzato. Chiamando l’utenza indicata nel sito di incontri, i clienti venivano accolti da una voce femminile con forte accento orientale che concordava l’appuntamento e forniva le indicazioni per raggiungere i “centri massaggi”, volutamente privi di insegne e di difficile individuazione. Le donne coinvolte – 23 ragazze di origine asiatica, tra i 40 e i 50 anni, che parlavano a malapena l’italiano – vivevano in una condizione di totale sudditanza all’interno degli appartamenti.

Nel registro degli indagati sono finite 11 persone tra i 25 e i 65 anni, ritenuti responsabili a vario titolo di aver organizzato, favorito o tratto profitto dal sistema di prostituzione. Nei confronti delle due figure di vertice (la donna ritenuta “direttrice operativa” e l’uomo responsabile della logistica), il Gip del Tribunale di Belluno ha inoltre emesso un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia, per aver costituito e amministrato una casa di prostituzione, favorito e sfruttato la prostituzione, con l’aggravante di aver agito in danno di più persone. I clienti dei centri (appartenenti alle più diverse fasce sociali ed anagrafiche) sono stati sentiti in qualità di persone informate sui fatti.

In breve

Malore sulla Feltrina a Setteville, muore un motociclista. Giovanni Guadagnin è caduto autonomamente mentre stava rientrando verso Feltre. Aveva 58 anni, abitava a Busche ed era un autotrasportatore.

Banda di falsi finanzieri in azione: truffavano hotel anche a Verona e Padova. Gli albergatori venivano frodati sulle disdette delle prenotazioni. In cinque sono indagati. Ad incastrarli le Fiamme gialle di Pisa.

Padova, presunti abusi su sette minorenni: arrestato un insegnante di religione. I fatti si sarebbero svolti tra il 2017 e lo scorso Marzo. L’uomo, un 36enne trevigiano, è ai domiciliari in una canonica.

Carburanti, controlli della Finanza a Padova: 13 distributori sanzionati per irregolarità sui prezzi. Negli ultimi mesi sono stati effettuati complessivamente 47 interventi ispettivi: uno nei confronti di un distributore autostradale e 46 presso impianti presenti sulla rete stradale ordinaria della provincia.