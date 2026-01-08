Una di loro aveva un pugnale di 34 centimetri nello zaino

Due minorenni sono state arrestate dalla polizia a Longarone (Belluno) in flagranza di rapina impropria consumata, la notte di domenica 4 gennaio, ai danni del bar della stazione ferroviaria di Longarone (Belluno), la cui vetrata era stata dalle stesse sfondata con un piccone al fine di impossessarsi di sigarette e liquori

NordEst – Le due giovani, poco prima, avevano danneggiato altre vetrine nelle vicinanze e al loro arresto ha contribuito il proprietario dell’esercizio che, svegliato dal sistema di allarme, è riuscito a impedire la loro uscita dal locale. Cercando di guadagnare la fuga le ragazze hanno colpito l’uomo con dei vetri spruzzandogli pure contro un detergente spray, motivo per cui il barista ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari.

Prese in consegna dalla polizia, le due minorenni sono ora indagate per tentata rapina impropria in concorso e lesioni aggravate; una di esse è accusata anche di detenzione non giustificata di arma da taglio, essendo stato trovato nel suo zaino un pugnale da 34 centimetri. La magistratura per i minorenni di Venezia ha convalidato gli arresti per entrambe, le quali risultano incensurate e residenti in zona.