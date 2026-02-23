Pistola e cocaina in casa: arrestato dalla Polizia di Stato

Arrestato un uomo in flagranza di reato, originario del napoletano, classe 72, incensurato, per detenzione di arma clandestina. L’operazione si colloca nei servizi di controllo straordinario del territorio

Belluno – Nei giorni scorsi, la Squadra Mobile di Belluno ha arrestato un uomo in flagranza di reato, originario del napoletano, classe 72, incensurato, per detenzione di arma clandestina. L’operazione si colloca nei servizi di controllo straordinario del territorio, volti alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti e armi. L’operazione è iniziata nella mattinata di giovedì 19 febbraio, quando l’uomo, monitorato da qualche giorno dagli investigatori, è stato controllato dagli Agenti della Squadra Mobile e delle Volanti a bordo della propria auto a Longarone.

Nelle fasi del controllo gli Agenti della Sezione Antidroga sono stati incuriositi dai diversi telefoni in suo possesso e da alcuni appunti riportanti somme di denaro e per tale motivo hanno effettuato anche un controllo presso il domicilio, situato a Calalzo. Controllo che ha dato esito positivo, in quanto sono stati rinvenuti 5 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento ed una pistola semiautomatica, calibro 7.65, dotata di caricatore rifornito e con matricola abrasa. L’arma, la sostanza stupefacente e i telefoni sono stati sottoposti a sequestro penale per i successivi accertamenti investigativi. Tratto in arresto per il reato di detenzione di arma clandestina e indagato in stato di libertà per ricettazione e violazione dell’art. 73 DPR 309/90, la procura ha disposto la misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.