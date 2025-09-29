Belluno, due diversi incidenti mortali in un’ora

Sulle strade bellunesi, in un’ora tra Auronzo e Lentiai: perdono la vita un pensionato di 75 anni e un uomo di 29 anni

Belluno – Due vittime sulle strade della provincia di Belluno in un’ora. Un 75enne di Auronzo ha perso la vita a Misurina e un 29enne a Lentiai. Verso le 16 P.V.S. era a bordo della sua Ape 50, quando immettendosi sulla regionale 48 da una interpoderale è stato travolto da un’autovettura. L’impatto è stato violento e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza di Auronzo e l’elicottero Falco, oltre che carabinieri e vigili del fuoco, ma è stato tutto inutile.

Un’ora dopo, il 29enne D.P. di Lentiai si è schiantato in sella alla sua moto contro un’auto sulla provinciale 1 della Sinistra Piave. L’impatto è avvenuto all’altezza dell’area di servizio Eni, in via Belluno. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’ambulanza di Feltre, la Polstrada e i vigili del fuoco del distaccamento, ma per l’uomo non c’è stato sulla da fare.

Altri tre incidenti con feriti

Altri tre gravi incidenti stradali con feriti gravi si sono registrati lunedì mattina a Cortina (21enne ferito) e Seren del Grappa (77enne) con intervento dei sanitari del Suem e trasferimento dei pazienti a Belluno e Feltre. Il terzo evento a Belluno, nel quale è rimasto ferito gravemente un ciclista di 39 anni, ricoverato a Belluno.