Belluno, cacciatore muore recuperando un cervo

Belluno – Tragedia domenica in Val Fontane, nella zona di Cordellon, dove un cacciatore di 75 anni ha perso la vita durante il recupero di un cervo abbattuto. L’uomo, uscito a caccia con un amico, stava calando l’animale lungo un pendio roccioso verso la strada sottostante quando la corda utilizzata si è spezzata, facendolo precipitare per circa trenta metri. L’impatto gli ha provocato un trauma cranico fatale. A causa dell’assenza di copertura telefonica, l’amico ha dovuto raggiungere l’auto e spostarsi per circa tre chilometri prima di poter lanciare l’allarme al 118, intorno alle 14.15.

Sul posto è intervenuto l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, con tecnico di elisoccorso e personale medico, ma per il cacciatore non c’è stato nulla da fare. Una squadra del Soccorso alpino di Belluno, ottenuto il nulla osta, ha recuperato la salma e la ha trasportata per circa 400 metri fino al parcheggio, dove è stata affidata al carro funebre alla presenza dei Carabinieri. I soccorritori hanno inoltre provveduto a recuperare il cervo, rimasto sul dirupo.