Lamon al voto, dopo la caduta della Giunta: tre liste in campo

Nove Comuni bellunesi rinnovano il sindaco e il consiglio comunale, per un totale di 11.298 elettori. A Lamon, il più popoloso, sfida a tre tra Malacarne, Noventa e Toscano Pante dopo la caduta della giunta. A Vodo nessun candidato

Le liste in campo a Lamon

Lamon (Belluno) – C’è grande attesa per il voto a Lamon nel Bellunese, dopo la crisi di Giunta dei mesi scorsi. In campo molti volti noti della politica locale. Tre saranno le liste che si confronteranno: due liste guidate da due ex prime cittadine: Vania Malacarne e Ornella Noventa e una terza con candidato Davide Maria Pante che punta molto sulla collaborazione con i territori vicini: Tesino e Primiero Vanoi. Si vota il 24 e 25 Maggio.

Nel Comune di Lamon, nella precedente tornata elettorale, Maccagnan Loris ottenne il maggior numero di voti, con il supporto di Effetto Lamon, registrando il 45,24%. Seguirono: Largo Corinna, con il sostegno di + Lamon, che totalizzò il 28,84% dei voti, Pante Gino, con il sostegno di Si Amo Lamon, che totalizzò il 25,92% dei voti.

I temi e la campagna social di Pante

Vania Malacarne e la sua squadra sui social

Il gruppo di Ornella Noventa

La presentazione su TeleBelluno

I candidati di Lamon