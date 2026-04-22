Bedollo, emergenza nei boschi: operaio soccorso dall’elicottero in gravi condizioni

E’ successo mercoledì mattina in zona Regnana, passo del Redebus: si tratta di un 35enne romeno che vive con la famiglia a a Piné: è stato schiacciato da una ruota nei boschi della frazione di Regnana

Trento – E’ stato trasportato al Santa Chiara in elicottero un operaio travolto da un mezzo pesante. Le sue condizioni sono molto gravi. L’intervento dopo le 8 di mercoledì mattina nel comune di Bedollo. Secondo quanto appurato, l’uomo stava controllando una perdita del camion, quando il mezzo si è mosso e l’ha schiacciato sotto una ruota. L’operaio, 35enne di origini rumene, vive a Baselga di Piné con la famiglia. L’allarme lanciato dai colleghi presenti sul posto.

L’intervento è stato complicato per l’elicottero anche a causa anche della nebbia presente sul posto di prima mattina. L’equipe medica è stata trasferita sul luogo dell’incidente dai vigili del fuoco della zona, intervenuti a supporto dei sanitari. Dopo le prime cure, il trentenne ferito è stato trasferito al Santa Chiara di Trento in codice rosso.

In breve

Capanno a fuoco all’alba di mercoledì 22 aprile nel giardino di una casa nel quartiere di Piedicastello a Trento. Pronto l’intervento dei vigili permanenti che hanno avuto rapidamente ragione delle fiamme che, però, hanno provocato un fumo tanto denso da rendere necessaria la temporanea chiusura della via.

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