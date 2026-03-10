Bcc Iccrea-Cdp, contratto di filiera da 43 milioni per consorzio Trentingrana

Nuove risorse per investimenti su risparmio energetico e decarbonizzazione

NordEst – Bcc Banca Iccrea e Cassa Depositi e Prestiti, insieme a Bcc Veneta hanno “finanziato un nuovo Contratto di Filiera a beneficio di Trentingrana, il consorzio che raggruppa 14 caseifici trentini, con l’obiettivo di valorizzare e commercializzare i prodotti lattiero-caseari, in particolare il formaggio Trentingrana”. L’operazione, si legge una nota, è a valere sul V Bando dei Contratti di Filiera e di Distretto, gestito dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). Il progetto, promosso anche da Confcooperative, ha un valore complessivo di oltre 43 milioni di euro e vede anzitutto il finanziamento, da parte del Gruppo Bcc Iccrea e di Cassa Depositi e Prestiti, per circa 16 milioni complessivi, a cui si aggiungono contributi a fondo perduto concessi dal Masaf per ulteriori 19 milioni. I restanti 8 milioni sono stati finanziati dalle aziende collegate con mezzi propri.

Le risorse del contratto saranno destinate a una filiera che comprende – oltre all’azienda capofila di Trentingrana, Concast – altri 24 beneficiari al fine di realizzare investimenti dedicati all’acquisto di nuovi strumenti e al miglioramento delle strutture in cui si produce il Trentingrana, con un particolare orientamento al risparmio energetico e alla decarbonizzazione. Nell’ambito dell’operazione BCC Banca Iccrea, capogruppo del gruppo Bcc Iccrea, ha agito come soggetto autorizzato a presentare il contratto di filiera, oltre che come ente finanziatore in pool insieme a Bcc Veneta. A questo contratto di filiera si aggiunge il finanziamento a Concast, da parte di Bcc Banca Iccrea, del valore di 3 milioni di euro nella formula del pegno rotativo al fine di consentire la stagionatura dei formaggi e il sostegno del capitale circolante.

In breve

Cooperazione trentina, è scontro ai vertici sul futuro presidente. Scontro aperto tra il presidente uscente Roberto Simoni e la dirigenza della Cooperazione trentina. La pressione forte, messa nero su bianco in una lettera firmata dai cinque vicepresidenti – che hanno chiesto a Simoni un cambio alla guida – non ha sortito ancora alcune effetto. Il presidente tira dritto e si candida per un terzo mandato. Eventuali nomi alternativi potranno essere presentati entro il 20 aprile. A decidere alla fine sarà l’assemblea del 12 giugno.