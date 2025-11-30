Seconda al cross di Alcobendas l’atleta trentina

Tra gli uomini è undicesimo Yohanes Chiappinelli (Carabinieri) alla prima uscita stagionale nel cross

(ph Fidal)

La campionessa europea è seconda ad Alcobendas, in Spagna, una settimana dopo la vittoria ottenuta all’esordio di Atapuerca. Nel cross alla periferia di Madrid si piazza alle spalle dell’etiope Yenenesh Shimket che aveva trionfato anche nella Cinque Mulini dello scorso weekend a San Vittore Olona e chiude in 25:32 al termine degli 8,040 chilometri. Ma è un’altra prova di spessore in una tappa Gold del circuito mondiale per l’azzurra che recupera una posizione nel giro conclusivo superando di nuovo la keniana Sheila Jebet. Da sottolineare il tempo di 25:43 realizzato dalla 25enne trentina, decisamente meglio del 26:14 con cui aveva conquistato il successo un anno fa sullo stesso percorso impegnativo e ricco di saliscendi, un riferimento che viene quindi abbassato di mezzo minuto. L’ultimo test della campagna d’autunno verso gli Europei di Lagoa, il 14 dicembre in Portogallo, vale il podio per la quarta edizione consecutiva sui prati del Parque de Andalucia: seconda nel 2022, poi terza nel 2023, vincitrice l’anno scorso e adesso seconda.

Stavolta la gara si sviluppa in modo diverso rispetto al debutto perché la portacolori delle Fiamme Azzurre, argento nei 10.000 e bronzo nei 5000 ai Mondiali di Tokyo, va subito in testa a condurre il gruppo di testa. Nel terzo dei quattro giri prende l’iniziativa Shimket con un secco cambio di ritmo ed è l’azione decisiva, cerca di tenere il passo Jebet mentre si stacca Battocletti che però combatte fino alla fine per raggiungere e sorpassare l’avversaria nell’ultima tornata. In pratica è confermato il gap tra le due a una settimana di distanza: erano tredici secondi ad Atapuerca, qui il cronometro dice quattordici secondi con Jebet terza in 25:57 seguita dalla britannica Megan Keith (25:59), quinta la burundese Micheline Niyomahoro (Nissolino Sport, 27:25) e sesta la spagnola Laura Luengo (27:37).

Tra gli uomini è undicesimo Yohanes Chiappinelli (Carabinieri) alla prima uscita stagionale nel cross. Il recordman italiano di maratona, dopo aver corso davanti nel giro di avvio, finisce in 24:10 a poco più di un minuto dal burundese Rodrigue Kwizera che si ripete ad Alcobendas con 22:58 mettendo in fila l’eritreo Saymon Amanuel (23:06), leader alla Cinque Mulini, e l’ugandese Dismas Yeko (23:14). Nella gara under 20 arriva al quindicesimo posto Vittore Borromini (Carabinieri), 12:42 sui 4,075 chilometri, con il successo allo spagnolo Adrià Boyano in 12:08.

RISULTATI