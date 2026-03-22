Battocletti oro ai mondiali di atletica. Pirovano e Paris sul podio nello sci

L’atleta trentina ferma il cronometro a 8’57″64. Sci: Cdm; Paris vince la discesa di Lillehammer ed e’ il secondo jet della storia. Cdm donne; Pirovano vince la Coppa del mondo di discesa libera

Nadia Battocletti (foto Grana/FIDAL)

NordEst – Serata storica per l’atletica azzurra con due medaglie d’oro ai Mondiali indoor di Torun, in Polonia: i trionfi nei 3000 di Nadia Battocletti e nei 60 di Zaynab Dosso. L’Italia sale a quota tre ori, con quello di Andy Diaz venerdì nel triplo: è la prima volta in un campionato del mondo in 41 edizioni (20 all’aperto e 21 in sala), al massimo erano stati due. Prima volta alla rassegna iridata indoor anche di due titoli nella stessa giornata, chiusa con lo strepitoso successo di Zaynab Dosso che domina la finale dei 60 metri in 7.00 e diventa la prima azzurra a vincere un oro mondiale nello sprint. Per la terza edizione consecutiva è sul podio, completando la scalata dopo il bronzo del 2024 e l’argento del 2025.

Un’impresa leggendaria. Nadia Battocletti vince nei 3000 metri ai Mondiali indoor di Torun, in Polonia. La fuoriclasse azzurra è medaglia d’oro, è campionessa del mondo, regina anche a livello globale. Davanti a tutte in una sfida tattica, gestita alla perfezione, fino all’entusiasmante volata che la incorona in 8:57.64. Argento per la statunitense Emily Mackay (8:58.12) e bronzo all’australiana Jessica Hull (8:58.18). Fuori dal podio le temute etiopi: quarta Aleshign Baweke (9:00.26) e sesta la campionessa uscente Freweyni Hailu (9:02.41), caduta poco prima di metà gara. Per la prima volta l’Italia festeggia un successo nel mezzofondo femminile in questa rassegna. È sul gradino più alto ‘StraordiNadia’ dopo l’argento olimpico e mondiale dei 10.000, il bronzo iridato dei 5000, senza contare la serie di titoli europei tra pista, strada e cross. Si prende l’oro alla sua prima volta in un Mondiale indoor, nella prima stagione in cui punta anche alle gare al coperto.

Ci mette tutto, cuore e testa, oltre a un talento infinito: quando mancano 700 metri trova un varco all’interno e va a condurre, poi a un giro e mezzo dal traguardo viene superata dall’australiana Hull (bronzo nella scorsa edizione, argento olimpico e bronzo mondiale dei 1500) e si stacca un terzetto che comprende anche la statunitense Mackay. Prima dell’ultima curva, a cento metri dall’arrivo, la trentina si scatena, passa al comando e conquista un oro sensazionale. Non sbaglia niente la 25enne delle Fiamme Azzurre, cresciuta sotto la guida del papà-coach Giuliano, in un confronto ricco di insidie. Dopo una partenza molto tranquilla (primo chilometro in 3:15.06) ai 1200 metri finisce a terra la favorita d’obbligo, l’etiope Hailu, spintonata da Hull che a sua volta viene toccata dalla spagnola Marta Garcia, poi squalificata. All’undicesimo posto l’altra azzurra Micol Majori (9:04.39) che corre in testa per un paio di giri nelle fasi centrali della gara. Era da venticinque anni, dalla russa Olga Yegorova nel 2001, che un’europea non vinceva nei 3000 ai Mondiali indoor. Per l’Italia è il secondo oro in questa edizione dopo la conferma nel triplo di Andy Diaz.

“È stata una gara folle, penso di aver finito le lacrime di gioia”, le parole di Nadia Battocletti dopo l’oro nei 3000 metri. “Qui bisognava danzare nel caos, l’ho ripetuto a me stessa nei momenti più critici, e ci sono riuscita. Per me è un sogno, non perché non creda in me stessa ma in questa gara ho faticato, il percorso di avvicinamento non è stato semplice. Ritrovarmi a fare una gara così, un finale così dopo un ultimo mese per me completamente in salita, è qualcosa di molto importante: ho concluso il Ramadan due giorni fa, quindi le sensazioni in allenamento non potevano essere ottimali. Fino alla scorsa settimana ero in dubbio se partecipare, non avevo le sensazioni che ricerco negli allenamenti, devo ringraziare il mio staff e la mia famiglia per avermi dato la forza che cercavo. Non sono un’habitué di questa specialità, anche per questo sono davvero felice. Mi sono resa conto subito che non sarebbe stata una gara tirata e ai 2000 eravamo ancora tutte lì, in una situazione del genere tutte sono pericolose, bisognava tenere gli occhi aperti. Ho lasciato andare il treno, dentro di me ho pensato di stare lì come un segugio, di sentire il momento giusto per partire e poi ‘giù tutti i cavalli’, come dice mio papà. Non vedo l’ora del Golden Gala, il 4 giugno a Roma, per ascoltare il tifo del pubblico italiano e quando nell’aria c’è il profumo dello stadio Olimpico non posso far altro che sorridere”.

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