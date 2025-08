Base jumper muore dopo un lancio dal Piz da Lech in Alto Adige. Tragedia sulla ss50 nel Feltrino

Due vittime tra Alto Adige e Bellunese nella giornata di martedì

NordEst – Un base jumper cinese di 25 anni è morto in Alto Adige dopo essersi lanciato dal Piz da Lech, in Alta Badia, nella zona di Colfosco. L’uomo era con un gruppo di jumper di diverse nazionalità. Prima di lui si è lanciato un compagno che è atterrato senza problemi, poi è stato il turno del 25enne. Chi lo ha visto lanciarsi non ha notato particolari problemi ma il giovane non è mai arrivato al punto di atterraggio, quindi è partito l’allarme. Dopo un sorvolo degli uomini del Soccorso alpino Alta Badia il corpo senza vita del 25enne è stato avvistato in un canalone. Per raggiungerlo i soccorritori hanno dovuto assicurare 120 metri di corda all’elicottero e poi calarsi per effettuare il recupero. Dei rilievi di rito si occupa la Guardia di finanza. Lo scorso anno, l’8 agosto, un altro base jumper, Raian Kamel, bresciano di 36 anni, era morto dopo un lancio effettuato dal Piz da Lech.

Ciclista travolto da un’auto sulla statale 50 nel Bellunese

Un uomo di 76 anni, Mauro Matucci, ha perso la vita nel pomeriggio di martedì, dopo essere stato investito da un’auto mentre transitava sulla statale 50. L’incidente è avvenuto verso le ore 17, in prossimità di un passaggio pedonale segnalato, tra il distributore Tamoil e la pizzeria al Giardinetto, nei pressi di un’officina. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, sarebbero coinvolte due vetture, che procedevano in direzioni opposte. Una delle due avrebbe centrato il ciclista, che è stato sbalzato a terra con violenza. Però le cause precise dell’impatto sono al vaglio dei carabinieri delle stazioni di Santa Giustina e Feltre, giunti sul posto per eseguire i rilievi.