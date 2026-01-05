Base jumper austriaco precipita e muore

Un base jumper residente a Vienna ha perso la vita nella mattinata di lunedì, dopo essersi lanciato dal Monte Brento, in Valle del Sarca

Riva del garda (Trento) – Il jumper si trovava in compagnia di un amico, che ne stava filmando il volo dall’exit Spartacus, quando ha probabilmente perso il controllo della propria traiettoria, rovinando lungo un pendio scosceso della parete sottostante. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 9 da parte del compagno.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre quattro operatori della Stazione Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione in località Gaggiolo di Dro. L’elicottero ha effettuato un primo sorvolo, individuando subito il target. Il tecnico di elisoccorso e l’equipe medica sono stati dunque verricellati nel punto dove si trovava l’uomo, non potendo però far altro che constatarne il decesso. Ottenuto il nulla osta delle autorità per la rimozione, l’elicottero ha recuperato tre dei quattro soccorritori messisi a disposizioni in piazzola per verricellarli in parete affinché aiutassero nelle operazioni di ricomposizione della salma. Il corpo dell’uomo è stato infine elitrasportato in località Gaggiolo di Dro.

L’intervento dell’elisoccorso