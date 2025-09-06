Bando rivitalizzazione aree a rischio abbandono: estesi i termini del procedimento e posticipata la seconda finestra

Passa da 60 a 90 giorni il periodo per istruire le domande e completare le graduatorie. Nuova finestra temporale dal 14 novembre al 31 dicembre 2025

Trento – La Giunta provinciale ha deciso di estendere da sessanta a novanta giorni il periodo utile per la formazione delle graduatorie relative al bando per la rivitalizzazione delle aree a rischio abbandono. Contestualmente, è stata posticipata l’apertura della seconda finestra temporale, che sarà attiva dal 14 novembre al 31 dicembre 2025, anziché dall’8 settembre al 23 ottobre come inizialmente previsto. Le motivazioni del provvedimento adottato dall’esecutivo provinciale oggi risiedono nell’elevato numero di domande presentate – circa 300 nella prima finestra, dal 19 maggio al 30 giugno – e nella complessità delle istruttorie, che richiedono un’analisi approfondita per ogni pratica. A ciò si aggiunge l’intensa attività di consulenza svolta dagli uffici a supporto dei cittadini. La sospensione sarà comunicata a tutti gli interessati.

“Il numero di richieste pervenute conferma l’interesse che sin dalla presentazione aveva riscosso l’iniziativa” le parole del presidente Maurizio Fugatti, che apre alla possibilità di intervenire per ottimizzare la misura: “Dopo la pubblicazione delle prime graduatorie valuteremo eventuali correttivi e possibili variazioni, anche accogliendo i suggerimenti emersi dal confronto istituzionale con il Consiglio delle autonomia locali, come l’estensione alle frazioni. L’obiettivo – conclude Fugatti – resta quello di mantenere vive le nostre valli e incentivare le persone a viverci”.

Il bando in sintesi

Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente online Tramite la Stanza del cittadino, disponibile – insieme alla documentazione dell’iniziativa – all’indirizzo https://www.provincia.tn.it/Servizi/Contributo-per-immobili-privati-rivitalizzazione-aree-rischio-abbandono. L’iniziativa dispone di una dotazione complessiva pari a 10 milioni di euro (5 milioni per il 2025 e 5 milioni per il 2026).

Sportello informativo. Per accompagnare i cittadini nella compilazione della domanda e fornire tutte le informazioni utili alla partecipazione al bando, è stato attivato uno sportello informativo telefonico a cura dell’Ufficio politiche di incentivazione e azioni di semplificazione urbanistica, sito in via Mantova 67 a Trento. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00, al numero 0461 492712. È inoltre attiva la casella di posta elettronica dedicata recuperocentristorici@provincia.tn.it.

Modalità di presentazione della domanda. Le domande potranno essere presentate a partire da lunedì 19 maggio sulla piattaforma online disponibile all’indirizzo https://www.provincia.tn.it/Servizi/Contributo-per-immobili-privati-rivitalizzazione-aree-rischio-abbandono, dove è possibile prendere visione dei dettagli della misura. Nel caso di più richiedenti per lo stesso immobile o unità, un unico richiedente (con SPID o CIE) presenterà la domanda anche per conto degli altri.

Graduatoria. Le domande saranno valutare in base ai criteri indicati in delibera, consultabile tra i documenti disponibili in calce alla pagina https://www.provincia.tn.it/Servizi/Contributo-per-immobili-privati-rivitalizzazione-aree-rischio-abbandono

I comuni trentini interessati. La misura riguarda i comuni di: Altavalle, Bleggio Superiore, Bondone, Borgo Chiese, Bresimo, Canal San Bovo, Castel Condino, Castello Tesino, Cis, Cinte Tesino, Dambel, Frassilongo, Grigno, Livo, Luserna, Mezzano, Novella, Ospedaletto, Peio, Pieve di Bono-Prezzo, Pieve Tesino, Rabbi, Rumo, Sagron Mis, Segonzano, Sover, Terragnolo, Tre Ville (esclusa la località Palù di Madonna di Campiglio, Comune Catastale “Ragoli II”), Valdaone, Valfloriana, Vallarsa, Vermiglio.

