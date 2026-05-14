Bandiere blu a NordEst: i siti migliori da visitare

Sono state assegnate dalla Foundation for environmental education (Fee). Tra le new entry ci sono Amendolara e Locri in Calabria, Rimini in Emilia Romagna, Lipari in Sicilia, e Monte Argentario in Toscana. In Italia le bandiere sventolano in 257 comuni e 87 approdi turistici

NordEst – Il Trentino conferma le sue 12 spiagge Bandiere Blu, riconoscimento che viene conferito alle località che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto. Vengono dunque confermate le seguenti spiagge: Vallelaghi, Lido Terlago, Tre Faggi; Sella Giudicarie – Spiaggia Roncone; Tenno – Spiaggia Grande; Bondone – Porto Camarelle; Bedollo – Località Piazza; Baselga di Pinè – Bar Spiaggia, Alberon, Spiaggia Lido; Pergine Valsugana – San Cristoforo; Tenna – Spiaggia di Tenna; Calceranica al Lago – Alle Barche/Pescatore/Riviera; Levico Terme – Spiaggia Levico e Caldonazzo – Lido/Spiaggia.

Nella fase di valutazione portata avanti dalla Commissione secondo un rigido schema procedurale, hanno dato il loro contributo diversi Enti Istituzionali, tra i quali il Ministero del Turismo; il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; l’Istituto Superiore di Sanità; la Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici; il Consiglio Nazionale delle Ricerche; università quali l’Università della Tuscia-Laboratorio di Ecologia Marina e l’Università per Stranieri di Perugia; nonché organismi privati quali i Sindacati Balneari. In totale sono 257 i Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 3 i Comuni non confermati.

Le bandiere in Veneto

La Foundation for environmental education (Fee) ha confermato per il 2026 le nove “bandiere blu” venete, premiate a Roma al Cnr. I comuni che hanno ottenuto il riconoscimento sono nove, sette nella Città metropolitana di Venezia e due nella provincia di Rovigo. Nel Veneziano, le bandiere sono confermate a San Michele al Tagliamento per la spiaggia di Bibione, a Caorle (Ponente, Duna Verde, Brussa e Levante), a Eraclea (Eraclea Mare), a Jesolo (Lido e Levante), a Cavallino Treporti (Litorale di ponente), a Venezia (Lido di Venezia e Alberoni), a Chioggia (Sottomarina e Le Dune). Nel Rodigino, premiate Rosolina (Albarella Capo Nord, Rosolina Mare, Albarella Centro Sportivo) e Porto Tolle (Conchiglie, Boccasette, Barricata). Il riconoscimento viene assegnato alle località marittime e lacustri e ai porti turistici con l’acqua, l’ambiente e i servizi migliori.

I siti migliori in Friuli

Riconfermate anche nel 2026 le Bandiere blu a Grado (Gorizia) e Lignano Sabbiadoro (Udine): i due comuni sono gli unici in Friuli Venezia Giulia ad aver ottenuto il riconoscimento della Foundation for environmental education. Prova superata dunque per le due località balneari: la Bandiera blu viene attribuita sulla base di 33 criteri del Programma e premia l’acqua, l’ambiente e i servizi migliori. Tra le spiagge top, il Fvg ottiene il vessillo per tre lidi a Grado (Spiaggia Principale, Costa Azzurra e Pineta) e per un arenile a Lignano Sabbiadoro (Lido). Per quanto riguarda gli approdi turistici, sono 15 in regione a ricevere il riconoscimento, uno in più rispetto al 2025: Porto Turistico Marina Uno, Marina Punta Verde, Marina Punta Faro Resort e Darsena Porto Vecchio a Lignano Sabbiadoro; Marina Resort Punta Gabbiani, Darsena Aprilia Marittima e Condominio Marina Capo Nord ad Aprilia Marittima; Porto Maran a Marano Lagunare; Cantieri Marina San Giorgio e Marina Sant’Andrea a San Giorgio di Nogaro; Marina Monfalcone a Monfalcone; Porto San Vito e Darsena San Marco a Grado; Porto Piccolo Marina a Duino Aurisina; Lega Navale Italiana a Trieste.