Niente sfilata ed esibizione. I ladri hanno scassinato il portellone dell’autobus mentre gli autisti erano a pranzo

“L’emozione per l’elezione del nuovo Papa, per essere presenti al primo Angelus, la sfilata in S Pietro con altre 100 bande… Ma anche sconforto per aver subito il furto di strumenti e divise, per non avere potuto tenere il nostro concerto, per i nostri bandisti che hanno potuto sfilare ma senza suonare, per chi non ha potuto neanche sfilare”, scrivono sui social

Le foto della banda a Roma (ph Banda Pieve Tesino)

Pieve Tesino (Trento) – I ladri sono entrati in azione mentre gli autisti dell’autobus erano in pausa pranzo e hanno scassinato i portelloni della corriera per portare via strumenti e divise per un valore di almeno 20.000 euro. A postare la denuncia sui sociale la stessa banda di Pieve Tesino che dopo l’accaduto non si è comunque persa d’animo e anche grazie alla solidarietà tra colleghi, Revò Praso e Folgaria, le altre bande trentine presenti, ha potuto comunque partecipare al grande concerto in piazza San Pietro.