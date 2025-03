Baby gang, condannato e trasferito in carcere giovane della Val Rendena

Un anno 2 mesi per aver picchiato il compagno della ex fidanzata

Trento – È stato arrestato dai Carabinieri di Spiazzo e del radiomobile di Riva del Garda e trasferito in carcere a Spini d Gardolo il giovane residente in val Rendena che aveva perseguitato e picchiato il fidanzato della sua ex ragazza. I militari hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Trento nei suoi confronti per effetto della condanna definitiva a un anno e 2 mesi emessa dal Giudice per l’udienza Preliminare di Trento per atti persecutori, rapina e lesioni personali aggravate.

La vicenda era cominciata la scorsa primavera quando, ancora minorenne, il ragazzo, informa una nota “diventato il punto di riferimento di una baby gang dedita a reati in materia di stupefacenti, furti e danneggiamento ai danni di beni mobili pubblici”, aveva rivolto le proprie attenzioni verso un minorenne che frequentava la sua ex ragazza. Dopo averlo seguito e minacciato era anche passato alle vie di fatto con la collaborazione di altri giovanissimi del suo gruppo.

Nell’episodio più grave, tre ragazzi capeggiati dall’arrestato erano riusciti a bloccare l’auto della coppia e, dopo aver fatto scendere il minore, avevano iniziato a colpirlo con schiaffi e pugni, facendosi consegnare con la forza il suo telefono cellulare. In luglio, a seguito dell’aggressione, il neo maggiorenne era stato arrestato dai Carabinieri di Spiazzo e posto ai domiciliari. A conclusione del processo penale è scattato il trasferimento in carcere. Il giovane dovrà anche pagare una multa di 400 euro.