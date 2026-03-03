Ad Ala sindaco invita a tenere chiuse le finestre per odore forte di fumo

Sono centinaia i bovini morti nel violento incendio, divampato nel pomeriggio di lunedì ad Avio, in Trentino, in un’azienda agricola in località Campiglio. Si tratta di un grande allevamento per vacche e tori, l’azienda agricola Monte Stivo dei fratelli Rigatti. Mobilitati i vigili del fuoco da tutta la Vallagarina con i permanenti di Trento

In aggiornamento

Avio (Trento) – Oltre cento vigili del fuoco mobilitati con le forze dell’ordine della zona, mobilitati per il furioso rogo di lunedì pomeriggio ad Avio. Le fiamme hanno avvolto tutta la struttura, specializzata nell’allevamento di vacche e tori.

Il rogo sarebbe partito da un trattore, per poi propagarsi rapidamente al reparto mangimi, dove la presenza di materiale infiammabile ha reso il fuoco particolarmente difficile da domare. Massiccio l’intervento dei soccorsi. A causa dell’odore forte di fumo il sindaco di Ala ha diramato un avviso alla cittadinanza invitando a tenere le finestre chiuse per precauzione.