Cpr Trento, sarà operativo nei primi mesi del 2027

L’operazione ha un valore complessivo di 1.230.000 euro

Trento – La Giunta provinciale, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, ha autorizzato l’acquisto del compendio immobiliare denominato “Maso Visintainer”, situato nel Comune Catastale di Trento (nella zona di Piedicastello). L’operazione, del valore complessivo di 1.230.000 euro, rappresenta lo snodo tecnico-procedurale decisivo per la riqualificazione infrastrutturale dell’area e per la futura edificazione del primo Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) del Trentino. L’acquisto di Maso Visintainer – si legge in un comunicato della Provincia – dà concreta attuazione all’accordo di collaborazione sottoscritto il 24 ottobre dello scorso anno tra il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. I lavori e la predisposizione del cantiere sono programmati per iniziare nei prossimi mesi.

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