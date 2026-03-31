In Alto Adige e Trentino il diesel più caro d’Italia

Toccate cifre da record a NordEst

NordEst – Bolzano e Trento hanno un primato del quale gli automobilisti farebbero volentieri a meno: il prezzo del diesel più alto d’Italia. “Secondo i dati Mimit da noi rielaborati – riferisce un comunicato dell’Unione nazione consumatori – martedì il gasolio più caro, non considerando le autostrade dove si vende a 2,131 euro, si trova a Bolzano con 2,102 euro al litro, al secondo posto Trento con 2,087”. Terza un’altra “autonomia”, il Friuli Venezia Giulia con 2,086 euro, dove però il rialzo giornaliero per un pieno di 50 litri è stato il più marcato, 95 cent in più di lunedì. La benzina più costosa si trova invece in Basilicata con 1,781 euro: Bolzano è seconda con 1,777, mentre Trento è ottava con 1,755.