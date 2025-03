Autonomia, Kompatscher: ‘Gli accordi politici devono essere rispettati’

“Svp dovrà decidere, se non accadrà nulla per Statuto”

NordEst – “Non abbiamo intenzione di inviare (a Roma, ndr) alcun messaggio attraverso i media. Ho semplicemente detto alla Svp che dovremo affrontare la questione, a meno che non si muova qualcosa nelle prossime settimane”. Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher in risposta a una domanda dei cronisti sullo stallo nelle trattative sulla riforma dello Statuto d’autonomia.

“Il tavolo tecnico ha concluso i lavori a metà dicembre. Esiste ora un testo che richiede due o tre decisioni politiche. Evidentemente c’è ancora del lavoro da fare in seno al governo e noi siamo in attesa che l’annunciato incontro si svolga presto. Ho detto alla direzione del partito che la Svp deve pensare a come affrontare la questione, se non accadrà nulla di significativo nelle prossime due o tre settimane o, diciamo, nel prossimo mese”, ha proseguito Kompatscher.

“La mia posizione è chiara, ma non la condivido con la stampa ora, ma casomai con il mio partito. La Svp ieri ha accolto favorevolmente le mie affermazioni, perché ci sono accordi politici che devono essere rispettati”, ha concluso il presidente della Provincia autonoma. A Bolzano si teme, infatti, che l’attuale stallo possa rendere difficile una conclusione del lungo iter di riforma dello Statuto d’autonomia ancora in questa legislatura.