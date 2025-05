Il governatore trentino Fugatti conferma: “Atto istituzionale molto pesante con chiara valenza politica”

“Le autonomie speciali – ha precisato il presidente – come la Corte costituzionale ha detto tra le righe nella sentenza della Campania, hanno potere legislativo esclusivo su questa materia. Quindi riteniamo questo un atto contro l’autonomia del Trentino”

Il governatore trentino Fugatti con il ministro Calderoli

Trento – “Lo riteniamo un atto istituzionale molto pesante contro le prerogative dell’autonomia trentina, con una chiara valenza politica”. Lo ha detto ai giornalisti il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, commentando l’impugnazione da parte del Governo della legge sul terzo mandato. “Le autonomie speciali – ha aggiunto – come la Corte costituzionale ha detto tra le righe nella sentenza della Campania, hanno potere legislativo esclusivo su questa materia. Quindi riteniamo questo un atto contro l’autonomia del Trentino”.

I ministri della Lega hanno votato contro l’impugnazione della legge elettorale del Trentino, ha riferito Fugatti. “Hanno cercato – ha aggiunto – di difendere le prerogative dell’autonomia del nostro territorio”. Sul fatto che questo possa aprire una crisi nel Governo, Fugatti ha aggiunto: “Non mi occupo di tematiche nazionali” e ha preannunciato che “nei prossimi giorni valuteremo il da farsi. siamo nella fase della presa d’atto dell’importante scelta istituzionale pesante”. Ha comunque precisato che “un altro percorso di riforma dello Statuto sta procedendo, e questo va detto, e non riguarda le tematiche generali dell’autonomia differenziata”.

Le reazioni politiche

“In linea con il principio autonomista, la Lega sottolinea che tra le competenze primarie figurano anche quelle in materia elettorale – così le parlamentari della Lega, Vanessa Cattoi ed Elena Testor, in una nota dove si rimarca quanto al terzo mandato che “l’impugnativa è una scelta politica” -. Contestare la legge sul terzo mandato in Trentino equivale a violare i principi statutari della nostra autonomia e a equiparare la nostra regione alle altre, trascurando il valore distintivo delle regioni a statuto speciale. Queste ultime detengono una competenza legislativa esclusiva in tale ambito, come indirettamente riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza relativa alla Campania. L’autonomia del Trentino è un valore non negoziabile e fondamentale. Questo sia chiaro anche ai colleghi di maggioranza”.

Urzì: “Decisione del governo che come tale rispettiamo e condividiamo”

“È una decisione del governo che come tale rispettiamo e condividiamo e che sortisce l’effetto che produce ogni impugnazione: non sospende l’efficacia attuale della legge ma la stessa viene sottoposta a un vaglio di costituzionalità da parte del massimo garante dell’ordinamento della Repubblica, ossia la Corte costituzionale. L’impugnativa quindi non è un giudizio di incostituzionalità ma il rinvio per un giudizio di costituzionalità, come una forma di garanzia verso coloro che parteciperanno alle elezioni, perché sappiano prima del voto se ne hanno diritto o meno. Così si evita il rischio di un ricorso incidentale che avverrebbe inevitabilmente solo dopo le elezioni con il rischio che dopo il voto la legge possa essere dichiarata incostituzionale e che vengano annullate le elezioni e anche quelle del presidente di regione o provincia. Con effetti drammatici sulla stabilità di governo dei territori, ha ribadito Alessandro Urzì, deputato e coordinatore di Fratelli d’Italia in Trentino Alto Adige, in merito alla decisione del Consiglio dei ministri di impugnare davanti alla Corte costituzionale la recente legge approvata dall’aula autonoma che darebbe la possibilità al presidente della Provincia di ricandidarsi per il terzo mandato.

“Un giudizio preventivo di legittimità costituzionale rappresenta una forma di garanzia verso il diritto elettorale dei cittadini per evitare che non corra il rischio di essere vanificato e dei candidati – ha aggiunto Urzì -. Peraltro è la modalità più trasparente e utile proprio anche per definire gli ambiti di competenza delle regioni e province autonome in materia di numero di mandati, ossia per definire su un piano non politico, perché ogni forza politica può avere la propria convinzione, ma giuridico e costituzionale se possa essere che un candidato possa godere del diritto elettorale passivo in una regione o provincia autonoma e non in una regione a statuto ordinario. Ossia se un cittadino possa candidarsi da una parte e dall’altra no. Infine una osservazione: il tema del numero dei mandati non riguarda nessuno in particolare, è una questione che riguarda esclusivamente le regole, e vale per tutti i candidati presidenti di regione, di ogni colore. Definire con certezza quale sia la regola a cui si deve obbedire certamente è un indubbio vantaggio per la democrazia e la stessa autonomia speciale. Perché dà certezza al diritto e fa salvi i diritti elettorali degli elettori e dei candidati”.

Assessore veneto Marcato: ‘Impugnativa segnale chiaro romanocentrico’

“In 24 ore abbiamo avuto questa impugnazione e la crisi in Friuli Venezia Giulia. Siamo alla vigilia delle trattative per la Regione Veneto, e io sono molto preoccupato perché sono segnali chiari”. Lo ha affermato l’assessore veneto all’economia, Roberto Marcato (Lega), commentando l’impugnazione governativa della legge elettorale del Trentino. “Da una parte – ha aggiunto – un segnale culturale, nel senso che abbiamo dei compagni di viaggio che dimostrano ancora una volta, ma com’è normale che sia, la loro matrice che è quella centralista, romanocentrica, nazionalista, che sicuramente non aiuta un processo di riforma federalista del Paese. Dall’altra parte faccio fatica a pensare che tutto questo non sia collegato. A novembre – si è chiesto Marcato – avremo l’autonomia in Veneto? Tutto il resto sono dinamiche romane che io francamente non conosco e non capisco perché a Roma si parla una lingua che a Venezia non si parla”, ha concluso.