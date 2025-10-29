Colloquio con il titolare del MEF a margine delle celebrazioni della Guardia di Finanza con il presidente Mattarella

“Accordo di massima sulle scelte della legge di bilancio dello Stato”

Trento/Bolzano – A margine dell’evento dedicato alle Fiamme gialle, il presidente Arno Kompatscher ha avuto un incontro con il titolare del MEF Giorgetti, assieme al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Oggetto del colloquio la legge di bilancio dello Stato e la necessità di un’intesa con la Provincia autonoma di Bolzano, nel caso la “Finanziaria” modifichi il quadro definito dal Patto di garanzia del 2014.

Focus sulle ricadute della riforma fiscale sulle entrate delle autonomie speciali e la legge di bilancio 2026. Kompatscher ha ribadito la necessità che ogni misura che comporti un calo del gettito per le Province autonome venga adottata d’intesa con lo Stato, come previsto dal Patto di garanzia del 2014. L’appuntamento segue quello del 2 settembre a Roma, quando i rappresentanti delle Regioni e Province a Statuto speciale avevano discusso con Giorgetti degli effetti della riforma Irpef, della riduzione del cuneo fiscale e di altre misure contro il fiscal drag, che pur alleggerendo il carico sui cittadini riducono le entrate locali.

“Abbiamo trovato un accordo di massima”, ha detto il presidente Kompatscher, senza ovviamente scendere in dettagli che saranno definiti nelle prossime settimane. Intesa che conferma quella già delineata nell’incontro che il presidente della Provincia e Giorgetti avevano avuto al Ministero nel mese di settembre, assieme ai rappresentanti delle altre Autonomie speciali. Il confronto proseguirà nelle prossime settimane con tavoli tecnici tra Governo e autonomie.