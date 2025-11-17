Seguiranno Lombardia, Piemonte e Liguria

NordEst – Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli sarà a Venezia per firmare con il Veneto la prima delle pre-intese sull’autonomia differenziata. Seguiranno sempre martedì la Lombardia, e mercoledì Piemonte e Liguria. La firma – informa una nota – è “a nome del Governo e con l’autorizzazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha espresso soddisfazione per l’attuazione del programma di Governo e condivide il percorso intrapreso per il completamento dei negoziati”.

Ciascuna delle singole pre-intese impegna il Governo e la rispettiva Regione a concludere i negoziati già avviati, con l’obiettivo condiviso di raggiungere un’intesa, riguardo a funzioni concernenti le materie: protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario. Calderoli sarà martedì alle ore 11.00 a Palazzo Balbi a Venezia con il governatore Luca Zaia; alle ore 17.00 presso Palazzo Lombardia a Milano insieme al governatore Attilio Fontana. Mercoledì 19 novembre alle ore 10.00 presso il Grattacielo Piemonte a Torino con il governatore Alberto Cirio e alle ore 14.00 presso Palazzo Regione Liguria a Genova insieme al governatore Marco Bucci.

Regionali, Salvini: ‘a me interessa che Zaia prenda tantissimi voti’

“Ame interessa che Luca Zaia prenda tantissimi voti, la Lega prenda tantissimi voti e da martedì prossimo Alberto Stefani sia il presidente”. Lo ha detto Matteo Salvini, a margine di un incontro a Isola della Scala (Verona), commentando le intenzioni del presidente uscente del Veneto. “Poi Zaia – ha aggiunto Salvini – per quello che ha fatto di grande in questi 15 anni può assolutamente decidere cosa fare per i veneti, in Veneto o altrove”.

“E’ vero – ha proseguito – che i sondaggi dicono che Stefani è vincente, che il centrodestra è nettamente in vantaggio, però mi piacerebbe da ministro e da segretario della Lega che Stefani fosse governatore col voto di tantissimi veneti, di milioni di veneti, perché sarà più forte. Quindi poi con Luca parleremo dalla settimana prossima in avanti. Ha accettato di essere capolista della Lega in tutte le province per raccogliere anche giustamente – ha concluso – il ringraziamento di 15 anni di risultati eccezionali”.