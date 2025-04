Vigili del fuoco in azione per un autobus uscito di strada Pennes. Elisoccorso a Civezzano per incidente stradale

Due gravi incidenti stradali nella giornata di sabato in Trentino Alto Adige, fortunatamente senza gravi conseguenze per i coinvolti

Il bus di linea esce di strada (ph vvf Pennes)

Trento/Bolzano – Un bus di linea in Alto Adige, ancora senza passeggeri, è uscito parzialmente di carreggiata dopo che l’autista aveva imboccato la strada sbagliata. Era al suo primo giorno di lavoro su quella tratta e ha perso l’orientamento. Messo in guardia da un passante l’autista, ha cercato di fare un’inversione a U sulla strada stretta ma è uscito di carreggiata e il bus è rimasto in bilico. Chiamati sul posto verso le 6.15 del mattino, i vigili del fuoco sono intervenuti con un cuscino pneumatico per sollevare il mezzo pesante e poi con un trattore che lo ha trainato fino a rimetterlo sulla carreggiata. I danni al bus sono limitati.

Esce di strada con l’auto e termina la corsa nel torrente Silla. È successo a Civezzano sabato mattina. Protagonista un giovane di 25 anni che ha perso il controllo del mezzo per cause da accertare. Immediato l’intervento sul posto dell’elisoccorso con i vigili del fuoco di Trento e i volontari di Civezzano e Pergine, oltre ai sanitari e ai Carabinieri. Il giovane è stato estratto con le pinze idrauliche dalla sua auto e portato in elicottero all’ospedale di Trento.

In breve

Episodio di violenza che coinvolge gli ultras del Trento in trasferta. Questa volta è accaduto a Novara la sera del 18 aprile, poco prima della partita con i piemontesi: a quanto sembra i trentini, arrivati su un minivan, sono finiti per sbaglio in mezzo ai tifosi avversari e sono subito iniziati gli scontri a colpi di bastoni. Tutto davanti agli occhi esterrefatti dei residenti. L’intervento della polizia ha disperso gli ultras che però, prima di andarsene, si sono stretti la mano.