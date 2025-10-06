A Trento, auto prende fuoco dopo un incidente in galleria a Ponte Alto

In corso accertamenti per chiarire chi era alla guida

(ph Polizia locale Trento)

Trento – Una Fiat Panda ha preso fuoco in seguito ad un incidente causato probabilmente da un’uscita autonoma che si è verificato domenica attorno alle 22 nella galleria di Ponte Alto, sulla Ss47, in direzione Trento. Quando i mezzi di soccorso e la polizia locale di Trento sono arrivati sul posto non hanno però trovato il conducente.

È stato invece individuato il proprietario del veicolo. Sono in corso accertamenti per chiarire chi effettivamente era alla guida dell’auto al momento dell’incidente. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del corpo permanente di Trento che hanno domato le fiamme e ripulito la sede stradale.

In breve

E’ stata individuata e denunciata dai Carabinieri di Campo di Trens una cittadina francese, ritenuta responsabile di due distinti episodi di aggressione e minacce ai danni di personale ferroviario presso la stazione di Fortezza. Il primo era avvenuto a luglio e il secondo a settembre. La donna è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Nei suoi confronti è stata inoltre proposta la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio per il Comune di Fortezza, al fine di garantire la tutela dell’ordine pubblico e la sicurezza del personale ferroviario e dei viaggiatori.