Auto contro tir sulla strada di Passo Resia in Tirolo, due giovani morti

Morti il 17enne alla guida e il 18enne al volante

Tirolo – Un automobilista di 17 anni e il suo passeggero di 18 anni sono morti in un incidente avvenuto lunedì sera sul versante austriaco della strada di Passo Resia a Prutz in Tirolo, nei pressi di Landeck. Lo riferisce l’agenzia di stampa austriaca Apa. L’auto ha sbandato in una lunga curva a sinistra ed è finita nella corsia opposta. Lì si è schiantata contro un tir.

I primi soccorritori e il medico di emergenza hanno cercato di rianimare gli occupanti dell’auto, ma i due giovani sono morti sul luogo dell’incidente. Il conducente 50enne del tir è rimasto apparentemente illeso. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico.