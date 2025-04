La vittima è un uomo di 43 anni morto intossicato

Sarebbe deceduto per le esalazioni di un piccolo incendio. Vittima dell’incidente un autista polacco di 43 anni che si era fermato nel parcheggio dell’A22 a Rovereto Sud

NordEst – Le fiamme si sono estinte da sole e non hanno intaccato il carico di magnesio. A lanciare l’allarme, domenica mattina poco dopo le 8, alcuni colleghi stranieri. “Esce del fumo dalla cabina” avrebbero detto all’operatore di emergenza utilizzando un traduttore automatico.

Immediata la chiamata ai vigili del fuoco di Rovereto che si sono portati sul posto assieme ai sanitari. A quel punto altri camionisti stranieri avrebbero fatto capire ai volontari che all’interno della cabina ci fosse qualcuno. Per l’uomo, un camionista polacco, però non c’era più nulla da fare. E’ morto nella sua cabina per le esalazioni o per il monossido di carbonio. Saranno i vigili del fuoco permanenti di Trento a far luce sull’origine dell’incendio. Quando i volontari hanno aperto la cabina infatti non c’erano fiamme libere e nemmeno i residui evidenti di un rogo, ma solo il fumo. Delle indagini si occupa la Polizia stradale in servizio sull’A22. Poteva andare molto peggio, hanno spiegato alcuni degli uomini intervenuti. Il camion era carico di magnesio e se avesse preso fuoco sarebbe stato difficile domarlo.