Sinner battuto in 5 set: Djokovic in finale contro Alcaraz

Il tennista azzurro sconfitto dal serbo dopo una battaglia di oltre 4 ore

(FITP)

NordEst (Adnkronos) – Jannik Sinner sconfitto in semifinale agli Australian Open 2026. L’azzurro, numero 2 del mondo, oggi 30 gennaio è stato battuto dal serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 4. Il 38enne di Belgrado si è imposto in 5 set con il punteggio di 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 in 4h08′.

Nell’altra semifinale Alcaraz ha battuto Zverev: lo spagnolo si è imposto solo al quinto set con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 dopo che, avanti di due set, ha sofferto per i crampi ed è stato rimontato dal tedesco in una maratona durata cinque ore e mezza. Djokovic, a caccia del 25esimo titolo della carriera in un torneo dello Slam, domenica affronterà in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo.