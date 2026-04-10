Orsi in Trentino, stimati 118 esemplari nel 2025

Progressivo aumento del territorio occupato dalle femmine. I branchi di lupi calano da 27 a 22. Quattro nuclei di sciacallo dorato. Nessun segno della lince

Trento – Sono 118 gli esemplari di orso in Trentino e nelle nelle aree limitrofe (porzioni delle province di Brescia, Sondrio, Bolzano e Verona) secondo la stima 2025 contenuta nel “Rapporto grandi carnivori 2025”. Un numero – piccoli dell’anno esclusi – con un intervallo di confidenza (IC) compreso tra 99 e 141 individui. Il valore riferito al 2023, secondo le stime aggiornate, era pari a 112 esemplari (IC 97-130). Per il calcolo – basato sull’indagine genetica intensiva biennale – è stata considerata un’area un po’ più ampia rispetto a quella indagata in passato e comprendente anche territori fuori provincia. Viene così descritta in maniera più puntuale l’effettiva consistenza della specie, alla luce dell’ampliamento dell’areale registrato soprattutto a partire dal 2023. Le anticipazioni del Rapporto sono state illustrate al Tavolo grandi carnivori dall’assessore provinciale alle foreste, caccia e pesca, Roberto Failoni. Il documento completo – comunica la Provincia autonoma di Trento – sarà pubblicato nelle prossime settimane.

I maschi occupano un areale teorico di 19.375 chilometri quadrati, mentre le femmine si spostano in un territorio ampio 2.805 chilometri quadrati, con un incremento del 26% rispetto al 2024. Si conferma dunque anche nel 2025 il progressivo aumento del territorio occupato dalle femmine, registrato a partire dal 2019. Nel 2025 i piccoli dell’anno erano stati 25 (un dato in linea con l’anno precedente, quando erano stati rilevati 26 piccoli). Accanto agli orsi, il Rapporto conferma la presenza strutturata del lupo in Trentino, con 22 branchi certi distribuiti sull’intero territorio provinciale. Il dato segna una flessione rispetto ai 27 nuclei rilevati nel 2024, che interessa in particolare quelli localizzati nell’area di confine con l’Alto Adige, dove è possibile che almeno parte dei branchi graviti maggiormente. Confermata inoltre la presenza dello sciacallo dorato, con almeno 4 nuclei familiari e una probabile fase di espansione, mentre per la lince non si registrano segnalazioni per il terzo anno consecutivo.

I danni causati dall’orso sono stati 127 nel 2025, in calo del 32% rispetto all’anno precedente, per un valore complessivo di circa 91.000 euro; si tratta di una flessione che prosegue da ormai 5 anni. Diverso il quadro relativo al lupo: nel 2025 i danni attribuiti alla specie sono stati 155, con un aumento del 31% rispetto al 2024, per un valore di circa 135.000 euro. Su questo dato pesa in particolare la situazione della Valsugana, dove gli allevatori sono chiamati a un impiego più intensivo degli strumenti di difesa. Il Tavolo grandi carnivori è stato anche l’occasione per aggiornare i partecipanti sui dati relativi al primo trimestre del 2026. In questa fase si sono registrate relativamente poche segnalazioni di orso. Per quanto riguarda gli esemplari con radiocollare si registra la ripresa dell’attività di un’orsa in Val dei Laghi (F7) ad inizio marzo, mentre F89 – attiva da metà marzo in Val di Sole – si è sfilata il radiocollare. Infine, sono 10 i lupi trovati morti nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2026, di cui 7 a causa di investimento, mentre per 3 esemplari le cause sono ancora in fase di accertamento.

Tra le azioni gestionali più rilevanti che proseguono figurano l’implementazione del Piano provinciale sui rifiuti, il supporto ad allevatori e pastori, la diffusione dei cani da guardiania e le attività di monitoraggio e controllo coordinate con la rete scientifica e territoriale che coinvolge, tra gli altri, Muse, Fem, Ispra, Parco naturale Adamello Brenta, Parco di Paneveggio e Pale di San Martino, Parco nazionale dello Stelvio, Associazione Cacciatori trentini, Sat e un ampio gruppo di volontari. Nel 2025, inoltre, per quanto riguarda l’orso, non si sono registrati particolari elementi di criticità, anche grazie alle azioni di controllo realizzate nel 2024. Un capitolo importante riguarda anche la comunicazione e l’informazione ai frequentatori della montagna. Prosegue infatti la campagna attraverso spot televisivi e pubblicità sui giornali, accanto al rafforzamento della segnaletica informativa sul territorio, in collaborazione con la Sat, e alla promozione di incontri dedicati. Si aggiunge inoltre il lavoro sulla formazione del personale, con 16 iniziative che hanno coinvolto oltre 500 operatori della montagna. L’obiettivo è favorire il più possibile la conoscenza delle regole per una frequentazione consapevole del territorio.