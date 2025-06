Auguri a Marina Pistoia di Mezzano: 101 anni di tenacia e sorrisi

Una vita semplice la sua, ma ricca di grandi soddisfazioni in famiglia: con molti momenti spensierati, impegni quotidiani e tanti passatempi a lei molto graditi

Primiero (Trento) – Apsp San Giuseppe di Primiero, in festa in questi giorni per il compleanno di Marina Pistoia, originaria di Mezzano, che ha compiuto ben 101 anni. La festa si è svolta venerdì 6 giugno con una messa celebrata da don Augusto, un pranzo speciale con i famigliari e la torta per tutti i residenti, alla presenza della presidente della Casa, Daniela Scalet, del sindaco di Mezzano, Ivano Orsingher e di ospiti e amici.

Tanta emozione per questo giorno speciale, ma per lei spirito e tenacia sono all’ordine del giorno. Come è stato nell’arco della sua vita. Un cammino nei primi anni difficile, durante la guerra, la dura vita lontana da casa, ma poi ripagata da un lavoro sicuro e una famiglia accogliente in Svizzera. Successivamente, il ritorno a Mezzano negli anni 70, il lavoro in casa privata e l’aiuto alla famiglia, tra nipoti e pronipoti.

Così ha trascorso il suo tempo: una vita fatta di tanti momenti spensierati, gli impegni ed i tanti passatempi a lei molto graditi. Non mancava mai la compagnia di un libro o del “lavoro a maglia”. Unici i suoi calzini o le “babbucce” per neonati, che ancora oggi realizza con grande piacere.