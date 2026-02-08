Dopo la caduta issata su verricello di 90 metri dall’elicottero del Soccorso Alpino

Lindsey Vonn è stata trasportata all’ospedale Codivilla di Cortina D’Ampezzo dopo la rovinosa caduta nella discesa libera sulla pista Olympia

(Ph L. Vonn / fb)

Cortina (Belluno) – Caduta choc per Lindsey Vonn durante la discesa libera di Milano Cortina. L’americana, una delle favorite della discesa, è finita a terra dopo pochi secondi di gara, prima del primo intermedio. In zona d’arrivo è calato il silenzio e si è sentito un urlo e le grida di dolore della sciatrice.

Sul posto è intervenuto l’elicottero Falco 2 del Soccorso Alpino, per il suo recupero. Come da protocollo, il tecnico di elisoccorso è stato calato con un verricello di 90 metri sulla pista Caprioli, sotto il Rifugio Pomedes, dove l’atleta era già stata imbarellata dal personale del Soccorso sanitario. Vonn è stata issata a bordo e trasportata al Punto medico avanzato e da lì, dopo i controlli, trasferita nell’ambulanza diretta all’ospedale di Cortina.