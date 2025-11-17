Palazzo Chigi conferma la presenza della premier in Trentino

L’invito, da parte del Consorzio Melinda, c’era da tempo e ora anche l’agenda di palazzo Chigi conferma che la premier Giorgia Meloni sarà mercoledì a Segno per una visita ufficiale alla Funivia delle Mele

Trento – Si tratta di un’opera strategica per il Trentino e un unicum a livello mondiale, dimostrazione che i fondi PNRR, 4 milioni la cifra investita nell’opera, possono essere messi a terra in tempo.

Non mancheranno all’evento, i rappresentanti provinciali e non si esclude che in seguito alla visita ci possa essere un punto sui temi politici di interesse governativo e provinciale. Primo fra tutti il nuovo Statuto di Autonomia, una battaglia di cui Fratelli d’Italia si appunta la maternità e negoziato con le province autonome. Il capitolo resta ancora aperto però dopo l’approvazione in prima lettura alla Camera dei Deputati. Il testo dovrà però passare ancora al Sentao e poi di nuovo a Montecitorio e infine ancora a Palazzo Madama. Termine possibile la fine del prossimo anno.

Altra questione che riguarda il Trentino è quella del Centro di Permanenza per i Rimpatri, per cui è stato siglato l’accordo tra Ministero degli Interni e Provincia. 1,5 milioni di euro i costi di costruzione stimati a carico della Provincia per 25 posti letto. Un tema che ha trovato la forte avversione da parte delle minoranze e di molte associaizoni della società civile. Da ultimo, uno di natura squisitamente politica: il congresso di Fratelli d’Italia. Il 29 i meloniani del trentino dovranno eleggere un nuovo o una nuova presidente, dopo l’abbandono di Alessandro Iurlaro.