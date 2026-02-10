Mercoledì 11 febbraio all’Università di Trento, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il Presidente è stato invitato a presenziare alla cerimonia di intitolazione della Biblioteca universitaria centrale ad Alcide De Gasperi e all’inaugurazione dell’anno accademico 2025/26. Per garantire la più ampia partecipazione possibile, l’evento verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Ateneo

Trento – Tutto pronto a Trento per l’inaugurazione dell’anno accademico che si terrà mercoledì 11 febbraio. La cerimonia di quest’anno vedrà un doppio appuntamento: prima l’intitolazione della Biblioteca centrale di Ateneo ad Alcide De Gasperi, a seguire l’inaugurazione, che si terrà nel vicino Itas Forum. Per l’occasione, l’Università di Trento ha invitato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a presenziare a entrambi i momenti. Per ragioni di capienza e di sicurezza, sia l’intitolazione della Buc, sia l’inaugurazione dell’anno accademico all’Itas Forum avverranno alla presenza di un numero ristretto di persone invitate.

Il programma della cerimonia

La giornata si aprirà alle 11 all’interno della Biblioteca universitaria centrale con l’intitolazione dell’edificio ad Alcide De Gasperi. Il rettore Flavio Deflorian svelerà una targa dedicata allo statista trentino, alla presenza del Presidente della Repubblica e dei familiari di De Gasperi. Il momento dell’intitolazione sarà accompagnato dall’esecuzione degli inni nazionale ed europeo da parte della Corale dell’Università di Trento.

Verso le 11:30, la cerimonia proseguirà nel vicino Itas Forum per la sessione solenne di inaugurazione dell’anno accademico 2025/26. Il tradizionale ingresso del corteo accademico, accompagnato dal canto del Gaudeamus Igitur, segnerà l’inizio ufficiale dell’inaugurazione. Dopo la relazione del rettore Flavio Deflorian, che dichiarerà aperto il nuovo anno accademico, prenderanno la parola le rappresentanze della comunità universitaria. Nell’ordine: Lorenzo Filippo Pastore, presidente del Consiglio studentesco, Helga Franzoi, presidente della Consulta del personale tecnico e amministrativo e Franco Bernabè, presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo.

Il momento centrale della mattinata sarà affidato alla prolusione del professor Giuseppe Tognon, emerito di Storia dell’Educazione, che offrirà una riflessione sullo “spirito costituente” di Alcide De Gasperi, legando idealmente la figura del politico alle sfide educative e civili del nostro tempo. La cerimonia si concluderà con l’uscita del corteo accademico.