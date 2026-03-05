Carta d’identità cartacea non più valida per l’espatrio dal 3 agosto 2026

Da questa data, le carte d’identità in formato cartaceo cesseranno definitivamente la loro validità, anche qualora riportino una data di scadenza successiva. E’ opportuno non attendere l’ultimo momento per il rinnovo presso gli uffici comunali. Le Amministrazioni invitano tutti i cittadini a presentarsi con anticipo per la procedura del caso

NordEst – Dal 3 agosto 2026, addio carta d’identità cartacea. Il documento non potrà più essere utilizzato né sul territorio nazionale né ai fini dell’espatrio. Al fine di garantire la continuità della validità del documento di riconoscimento, i cittadini ancora in possesso della carta d’identità cartacea sono invitati a procedere alla sostituzione con la Carta d’Identità Elettronica (CIE), documento conforme agli standard di sicurezza europei e valido per l’identificazione personale e per l’espatrio nei Paesi dell’Unione europea e negli Stati con cui vigono specifici accordi.

La sostituzione della carta d’identità cartacea con la CIE può essere richiesta in qualsiasi momento, anche prima della scadenza indicata sul documento e il passaggio dal documento cartaceo alla Carta d’Identità Elettronica non è considerato un duplicato e non comporta l’applicazione del doppio dei diritti di segreteria. Un’adeguata pianificazione della richiesta consentirà di ridurre i tempi di attesa e di prevenire possibili disagi; risulta importante infatti verificare per tempo la validità del proprio documento di riconoscimento e, in caso di possesso della carta d’identità cartacea, a prenotare con congruo anticipo il rilascio della Carta d’Identità Elettronica, così da evitare concentrazioni di richieste a ridosso della scadenza e criticità organizzative, in particolare in prossimità delle partenze estive. Per ulteriori informazioni sulle modalità di rilascio della Carta d’Identità Elettronica, si invita a consultare i canali istituzionali di riferimento o a rivolgersi agli uffici comunali competenti.